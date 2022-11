UPCG obilježava 20 godina rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca će sredinom decembra organizovati svečanost povodom obilježavanja 20 godina njenog rada.

Na svečanosti, koja će biti organizovana 14. decembra, biće dodijeljene godišnje nagrade UPCG za društveno odgovorno poslovanje.

Iz UPCG su kazali da će na svečanosti biti proglašene i laureatkinje UPCG nagrada za NAJ menadžerke za ovu godinu.

Svečanost će biti održana u hotelu Hilton.

