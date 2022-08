UPC: Unipromu redovno uplaćivan povraćaj PDV-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV) kompaniji Uniprom je redovno uplaćivan svakog mjeseca, saopštili su predstavnici Uprave prihoda i carina (UPC) i poručili da povlašćenih kompanija više neće biti.

U predmetnom slučaju se, kako su rekli, radi o višemilionskom iznosu, tako da su inače u sličnim situacijama potrebne dodatne provjere i kontrole.

“Povrat PDV-a kompaniji Uniprom je odobren, potpisan i upućen na dalju nadležnost prema Ministarstvu finansija i Trezoru”, navodi se u saopštenju UPC, prenosi RTCG.

Iz te institucije su rekli da se na mjesečnom nivou Upravi prihoda i carina radi povrata PDV- a obrati u prosjeku više od 150 preduzeća.

„S obzirom na to da je u pitanju veliki broj firmi, svi zahtjevi se rješavaju redom, u skladu sa ustaljenom procedurom, nepristrasno i bez povlašćenog odnosa prema bilo kojem privrednom subjektu”, navodi se u saopštenju.

Iz UPC su rekli da pojedine kompanije više neće imati povlašćen status.

“Menadžment pojedinih kompanija mora da bude svjestan da, ukoliko su ranije dobijali neki poseban tretman u smislu ubrzanih procedura i slično, to više nije slučaj i da takav povlašćeni status više neće imati, tako da svi pritisci da se povrat PDV-a realizuje brže neće uroditi plodom“, dodaje se u saopštenju.

Kompanija Uniprom će, kako su saopštili njeni predstavnici, od četvrtka raskinuti poslovno tehničku saradnju sa oko 300 zaposlenih u primarnoj proizvodnji.

Uniprom je obavijestio Vladu, premijera i nadležna ministarstva o činjenici da UPC neće da vrati poresku pretplatu od 7,8 miliona EUR, odlukom direktora te institucije i načelnika odjeljenja za velike poreske obveznike.

