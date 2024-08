Unapređenje saradnje u turizmu i nauci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Japan, koje obilježavaju 140 godina prijateljskih odnosa, imaju mogućnosti za unapređenje saradnje u objastima turizma, nauke i kulture, saopšteno je prilikom posjete ministra turizma, Simonide Kordić Japanskom uglu u Podgorici.

Kordić je posjetila sa saradnicima Japanski ugao, centar Fondacije za promovisanje nauke – Prona, u Podgorici. Ovaj prostor za promovisanje nauke i kulture Japana, otvoren je 2017. godine kao rezultat inicijative profesora Mirkovića, tada nerezidentnog ambasadora Crne Gore u Japanu, i ambasadora Japana u Crnoj Gori, Jujići Takahare.

„Posjeta Kordić predstavlja još jedan korak ka intenziviranju diplomatskih odnosa i saradnje između Crne Gore i Japana, posebno značajan u godini kada obilježavamo 140 godina prijateljskih odnosa između naših država“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da su naši dobri odnosi započeli još 1884. godine kada su car Meidži i knjaz Nikola razmijenili odlikovanja, što je postavilo temelje dugotrajnog prijateljstva i uzajamnog poštovanja između dva naroda.

„Posebno nam je zadovoljstvo što možemo doprinijeti daljem jačanju odnosa i unapređenju saradnje između Crne Gore i Japana. Ovaj jubilej je savršena prilika da se podsjetimo na istorijske veze i otvorimo vrata za nove mogućnosti u oblastima turizma, nauke i kulture“, rekla je Kordić tokom svoje posjete.

Programski direktor Vuk Vučeraković zahvalio se Kordić na ukazanom interesovanju i posjeti, i istakao sličnost naše dvije zemlje koji je baziran na poštovanju prirode, mira i etici.

Tokom sastanka, Kordić je naglasila važnost nastavka saradnje na projektima koji će dodatno ojačati prijateljstvo između Crne Gore i Japana, te izrazila zahvalnost na dosadašnjoj podršci Japana u različitim oblastima.

„Japanski ugao nastaviće da bude simbol kulture, nauke i diplomatije, kao i mjesto susreta koje će služiti daljem unapređenju veza između dvije zemlje“, zaključuje se u saopštenju.

