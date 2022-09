Umjesto radnicima novac uplaćen povjeriocima iz Mađarske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Oko 150 bivših radnika nikšićkih Rudnika boksita okupilo se danas ispred nekadašnje upravne zgrade da protestuje, nakon što su dobili informaciju da je novac namijenjen za njihova potraživanja od prodaje dijela imovine uplaćen povjeriocima iz Mađarske.

Predstavnik radnika Rašo Čivović saopštio je da je tu informaciju dobio od sadašnjeg stečajnog upravnika Dragana Vičevića, a da je novac Mađarima preusmjerila bivša stečajna uprava na čelu sa Mladenom Markovićem, prenosi portal RTCG.

Prema ranijim informacijama upravna zgrada sa placom je prodata nikšićkoj firmi Roming Montenegro, a od tog novca trebalo je da se za oko 560 bivših radnika isplate potraživanja.

Čivović sa bivšim boksitašima najavljuje i proteste u Podgorici ukoliko se ova situacija hitno ne riješi.

On je najavio i da će o ovome danas razgovarati i sa predstavnicima lokalne uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS