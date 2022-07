Uglja ima i za Termoelektranu i za izvoz u Srbiju

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja raspolaže dovoljnim količinama uglja za nesmetani rad Termoelektrane (TE) Pljevlja, uprkos činjenici da određene količine isporučuje Elektroprivredi Srbije (EPS), saopšteno je iz pljevaljske kompanije.

”Kada je riječ o količinama uglja koje su neophodne za nesmetan rad TE Pljevlja, u više navrata smo istakli da raspolažemo sa dovoljnim količinama i da ni u kojem slučaju, kao savjesno i odgovorno rukovodstvo, nećemo ugroziti rad našeg osnovnog i prioritetnog kupca”, kazali su Vijestima iz Rudnika uglja na pitanje da li raspolažu dovoljnim količinama uglja za nesmetan rad pljevaljskog bloka i izvoz uglja EPS-u.

Rudnik uglja isporučuje ugalj EPS-u po osnovu ugovora koji su krajem maja potpisali izvršni direktor najveće pljevaljske kompanije Milan Lekić i vršilac dužnosti direktora EPS-a Miroslav Tomašević.

Rudnik je do sada EPS-u isporučio oko sedam hiljada tona uglja, dok Termoelektrani Pljevlja dnevno isporučuje od četiri do pet hiljada tona.

”Dnevna količina isporučenog uglja EPS-u zavisi od više faktora, kao što su utovar, gužve na graničnim prelazima, broj kamiona koji vrši transport i slično. Mi smo prevezli oko sedam hiljada tona, dok će angažovanjem firme koja je izabrana na tenderu kapacitet i dinamika prevoza biti značajno uvećani”, naveli su iz kompanije.

U periodu dok je trajao redovni remont Termoelektrane Pljevlja, Rudnik je prevozio ugalj do Prijepolja dok je, nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, taj posao pripao firmi BEDEM Energy Solutions Pančevo.

Iz Rudnika uglja su objasnili da usluge transporta uglja do Prijepolja i utovara na željezničkoj stanici pokriva u cjelosti EPS i da nijesu vezane za ugovorenu cijenu uglja od 28,8 EUR po toni.

Na pitanje Vijesti da li je cijena po kojoj prodaju ugalj EPS-u ispod tržišne i da li su tačne tvrdnje koje se mogu čuti u javnosti da je minimalna cijena po kojoj se prodaje ovaj kvalitet uglja u okruženju 50 EUR po toni, iz najveće pljevaljske kompanije su odgovorili da je cijena formirana na osnovu kalorične moći uglja, a na osnovu bazne cijene.

Iz kompanije tvrde da Rudnik uglja iz posla sa EPS-om ne može biti u gubitku i da su pored konkretne finansijske dobiti, koju će ostvariti, benefiti za kompaniju višestruki.

”Tu mislimo, prije svega, na činjenicu da smo obezbijedili novo i vjerujemo, stabilno tržište za plasman našeg proizvoda, što predstavlja značajan poslovni iskorak u perspektivi, pogotovo u slučaju što, tokom 2024. godine, zbog radova na ekološkoj rekonstrukciji TE, prema određenoj procjeni, u periodu od oko osam mjeseci, nećemo prodavati ugalj našem glavnom kupcu”, rekli su iz Rudnika uglja.

S druge strane, nakon završene ekološke rekonstrukcije, nisko-kalorični ugljevi neće biti prihvaćeni od TE, stoga, zdrava poslovna logika nalaže da takve ugljeve na vrijeme eksploatišu i prodaju, kako bi izbjegli raubovanje ležišta.

“Podrazumijeva se, prilikom formiranja cijene prema EPS-u vodili smo računa o prihodima i rashodima, i rezultatima poslovanja, nakon čega smo ustanovili da je krajnji rezultat pozitivan, i to je činjenica”, zaključili su iz Rudnika uglja.

