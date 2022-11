Udovičić: eTrust velika šansa za unapređenje poslovanja privrede i javne uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – eTrust usluge povjerenja Crnogorskog Telekoma, koje je Privredna komora (PKCG) prepoznala kao inovativne i nagradila, predstavljaju veliku šansa za privredu i javnu upravu da unaprijede način poslovanja i uštede resurse, saopštio je izvršni direktor kompanije Stjepan Udovičić.

Udovićić je kazao da Telekom, koji je dobitnik nagrade PKCG za inovativnost, već dugo nije samo jedna od telekomunikacionih kompanija, već je evoluirao u preduzeće koje visoko vrednuje inovacije i pronalaženje novih načina na koje može korisnicima da poboljša svakodnevicu i unaprijedi poslovanje.

„Zahvaljujući tome, danas građanima i poslovnim partnerima pružamo ne samo povezanost, već i provjerene i pouzdane nove tehnologije“, rekao je Udovičić za Glasnik PKCG.

Prema njegovim riječima, iako su u kompaniji niz godina posvećeni razvoju digitalnih inovativnih rješenja, u covid i postcovid periodu su dodatno pojačali napore i investicije i sada vide prve rezultate i priznanja.

Najveći projekat koji su u tom pravcu do sada realizovali su eTrust usluge povjerenja Crnogorskog Telekoma, koje je PKCG prepoznala kao inovativne i nagradila.

„Ono što je svojeručni potpis u papirnom svijetu, eTrust potpis nam omogućava u digitalnom. Elektronski dokumenti koji se potpišu sa elektronskim potpisom imaju istu zakonsku vrijednost, a o kompleksnosti implementacije eTrusta dovoljno govori činjenica da je riječ o prvom i jedinom potpuno digitalnom rješenju za elektronski potpis i pečat u Crnoj Gori“, objasnio je Udovičić.

Takođe, ovaj servis razvijen je u skladu sa svim važećim i relevantnim crnogorskim zakonima i međunarodnim standardima sigurnost, a Data centar, sagrađen po najzahtjevnijim standardima industrije i Deutsche Telekom grupe, omogućava visoku sigurnost i ono što je značajnom dijelu partnera kompanije važno – čuvanje podataka u Crnoj Gori.

„eTrust je, da sumiram, živi sistem koji će i u budućnosti pratiti nove zahtjeve korisnika, razvoj tehnologije, kao i sve promjene u zakonskoj i pravnoj normativi i koji predstavlja veliku šansa za privredu i javnu upravu da unaprijede način poslovanja, uštede resurse i unaprijede međusobnu i komunikaciju sa svim pojedincima i kompanijama“, dodao je Udovičić.

On je naveo da je Telekomu nagrada PKCG važna iz više razloga.

„Prije svega, eTrust servise smo razvijali i implementirali upravo sa idejom da digitalizujemo poslovanje svih kompanija u Crnoj Gori, budući da korisnici naših usluga povjerenja mogu da budu kako mali, srednji i veliki privatni i javni biznisi, tako i građani Crne Gore“, saopštio je Udovičić.

Kako je kazao, posebno im je drago što je PKCG, kao udruženje koje okuplja predstavnike tih biznisa, prepoznala potencijal eTrust rješenja, što će, kako očekuje, pratiti i njene članice.

„Uz to, ova nagrada ne predstavlja samo čast i privilegiju što smo dio kluba laureata priznanja koje se dodjeljuje šest decenija, već i obavezu da kao kompanija, koja visoko vrednuje inovativnost i sa PKCG dijeli viziju budućnosti Crne Gore kao razvijenog digitalnog društva, nastavimo da predstavljamo rješenja koja će crnogorski privrednici koristiti da unaprijede svoje poslovanje“, poručio je Udovičić.

Na pitanje da li je kao privrednik zadovoljan podrškom koju dobija od PKCG i koje njene usluge smatra najkorisnijim za sebe i kompaniju, Udovičić je odgovorio da Telekom u Komori ima svoje mjesto u Upravnom odboru i u Odboru udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija.

„Moram da kažem da smo zadovoljni načinom na koji ova tijela funkcionišu i našim učešćem u njima. Smatram da se glas svih kompanija i industrija čuje i uvažava i da PKCG, kao relevantan i aktivan posrednik i inicijator dijaloga između Vlade i privrede, adekvatno prenosi naše preporuke, sugestije i ideje“, rekao je Udovičić.

Komentarišići ambijent za poslovanje u Crnoj Gori, Udovičić je kazao da su stabilno, predvidivo regulatorno, poresko i ekonomsko okruženje ključni za planiranje i uspješno vođenje biznisa.

„Zbog toga se nadam da će zajednički predlozi PKCG i njenih članica biti ozbiljno razmatrani kada se budu donosile odluke na najvišim mjestima u javnoj administraciji Crne Gore, naročito u dijelu koji se odnosi na digitalnu transformaciju društva“, rekao je Udovičić.

Tu, kako je naveo, prvenstveno misli na ubrzanje procesa javne uprave kroz digitalizaciju i automatizaciju, ali i na pojeftinjenje usluga države, jer digitalizacija nesumnjivo vodi ka suvišnosti određenih javno-administrativnih procesa, pa onda i ukidanju raznih (para)fiskalnih nameta, koji u Crnoj Gori još egzistiraju kao nasljedstvo nekih prošlih vremena.

„Podršku i razumijevanje države imali smo u velikim projektima razvoja eTrust usluga povjerenja, zatim i 5G mreže i nadam se da ćemo isto razumijevanje imati i u budućnosti, kako bismo moderne standarde poslovanja što prije učinili dostupnim svim građanima i privrednicima u Crnoj Gori“, poručio je Udovičić.

Govoreći o planovima kompanije za naredni period, Udovičić je kazao da je iza njih velika velika modernizacija mobilne mreže u svim dijelovima Crne Gore, zahvaljujući kojoj su od regulatora prepoznati kao operator koji i zvanično ima najveću pokrivenost naseljene teritorije 4G mrežom.

Više od 97 odsto stanovništva u zemlji pokriveno je Telekom 4G mrežom, dok su 4G mrežom pokrili gotovo 78 odsto ukupne teritorije Crne Gore, a imaju, kako je naveo, i najveću 5G mrežu u zemlji, kojom su pokrili gotovo 70 odsto stanovništva.

Udovičić je kazao da su resurse usmjerili kako bi ojačali infrastrukturu koja predstavlja kičmu za razvoj servisa i usluga fokusiranih na konkretne potrebe korisnika, i to biti fokus i u budućnosti.

„Telekom nastavlja s izgradnjom mobilnih i fiksnih mreža nove generacije, mreža za koje želimo da po kvalitetu budu na nivou zemalja Zapadne Evrope, a po mogućnosti i bolje. Osim toga, Crnogorski Telekom u narednom periodu ponudiće i usluge van djelokruga svoje osnovne djelatnosti, gdje je eTrust samo početak i samo prvi korak“, zaključio je Udovičić.

