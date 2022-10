U septembru najniži gubici ikad izmjereni u elektrodistributivnom sistemu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U septembru je ostvareno umanjenje gubitaka i najniži nivo ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su naveli da su gubici prethodnog mjeseca svedeni na 8,9 odsto, što je 1,09 odsto niže u odnosu na isti period prošle godine, pri povećanju preuzete energije od 6,5 odsto.

„Kako smo i obećali, postižemo odlične rezultate. Dakle, i pored kontinuiranog povećanja potrošnje uspijevamo da umanjimo gubitke i na taj način ostvarimo uštede koje su od izuzetne važnosti imajući u vidu situaciju na tržištu energenata. Važno je da crnogorska javnost shvati da je fokusiranost na smanjenju gubitaka jedini konstruktivan odgovor u uslovima nezapamćenih turbulencija na tržištu energenata i da upravo u tom pravcu djelujemo i postižemo rekorde“, kazali su iz CEDIS-a.

CEDIS je, kako su naveli njegovi predstavnici, intenzivnim radom na terenu u pravcu suzbijanja neovlašćene potrošnje, gubitke na mreži sveo na rekordno niski nivo od 11,54 odsto, čime je umanjena i ukupna količina električne energije potrebna za pokrivanje gubitaka, i za period januar – septembar ostvarena ušteda od oko 3,3 miliona EUR.

Aktuelni procenat gubitaka od 11,54 odsto za devet mjeseci ove godine je 0,53 odsto niži u odnosu na isti prošlogodišnji period i to uz povećanje potrošnje električne energije za četiri odsto.

„Neophodno je naglasiti da bi, u odsustvu aktivnosti na suzbijanju neovlašćene potrošnje na mreži, povećanje preuzete energije pratila stagnacija ili povećanje gubitaka. Zahvaljujući sprovedenim aktivnostima postignuto je suprotno kretanje, odnosno ostvarene su rekordno niske vrijednosti gubitaka, a da je pritom od početka godine, zaključno sa posljednjim danom septembra, preuzeto četiri odsto više energije, u odnosu na isti prošlogodišnji period“, objasnili su iz CEDIS-a.

Iz kompanije su podsjetili i na nelegalnu gradnju koja decenijama unazad bespovratno devastira prostor gotovo svih crnogorskih opština, a istovremeno devastira i elektrodistributivnu mrežu, jer podrazumijeva nelegalna priključenja, samim tim i gubitke na mreži.

„Postojeća infrastruktura se neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija. Na terenu, postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih“, navodi se u saopštenju.

Za CEDIS, naročito u aktuelnim uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata i nezapamćenih skokova cijena opreme za održavanje elektromreže, sve navedeno predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje.

„Ponavljamo da borba sa ovim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku tužilačkih i sudskih organa, kao i policije, koja za sada nije dovoljna i dosledna. Imajući u vidu navedene negativne aspekte, smatramo da postignuti rezultati imaju posebnu vrijednost“, zaključili su iz CEDIS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS