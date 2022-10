U projekat rekonstrukcije Mamule uloženo 20,9 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U projekat rekonstrukcije tvrđave Mamula u hotel muzejskog karaktera do kraja prošle godine uloženo je 20,9 miliona EUR, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da je danas održana prva sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović.

Savjet je, kako su naveli, razmatrao i predložio Vladi na usvajanje izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, za 2020. i prošlu godinu.

Iz Vlade su podsjetili da je ugovor zaključen 23. februara 2015. godine između Vlade i kompanije Orascom Development Holding AG iz Švajcarske.

Kako su kazali, riječ je o rekonstrukciji tvrđave Mamula u hotel muzejskog karaktera sa 34 hotelske sobe, odnosno 66 kreveta, četiri ugostiteljska objekta, spomen sobom za posjetioce, recepcijom, spa-centrom, pristaništem, kaskadama sa recikliranom vodom, klubom za vodene sportive, centralizovanom kuhinjom i infrastrukturnim objektima i drugim pratećim sadržajima.

“Prema informacijama dobijenim od investitora, u projekat je do kraja izvještajnog perioda uloženo 20,9 miliona EUR, od čega u prošloj godini 5,1 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u menadžmentu kompanije prošle godine bilo angažovano 17 osoba, od kojih su 15 domaći, a dva strana državljana.

Iz Vlade su rekli da je na adaptaciji i rekonstrukciji tvrđave Mamula angažovano 16 podizvođačkih firmi, dok je broj radnika na ostrvu varirao između 90 i 130 na dnevnoj osnovi.

“Ukupna investicija, prema najnovijim procjenama investitora, premašiće 30 miliona EUR”, dodaje se u saopštenju.

Savjet je razmatrao i predložio Vladi na usvajanje izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na projekat Luštica Bay za 2020. i prošlu godinu.

U saopštenju se podsjeća da je ugovorom, koji je potpisan 23. oktobra 2009. godine, definisan minimalni iznos investicije od 150 miliona EUR u roku od četiri godine od dana efektivnosti ugovora (decembar 2017.), kao i minimalna obaveza izgradnje u roku od 12 godina od dana efektivnosti ugovora (decembar 2025.), u tri investicione faze.

“Prema podacima dobijenim od investitora, u okviru projekta Luštica bay od početka realizacije je uloženo 306,55 miliona EUR, dok je u izvještajnom periodu investirano 40,6 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom izvještajnog perioda po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja prihodovano 3.095.984 EUR, a vrijednost prihodovanih ostalih poreskih obaveza iznosila je 1,927.776 EUR.

Iz Vlade su saopštili da je na realizaciji tog projekta prošle godine bilo zaposleno ukupno 312 osoba, od čega su 256 crnogoski državljani a 59 strani.

“Kompanija zapošljava i dodatnih 300 radnika tokom čitave godine za usluge održavanja, a tokom izvođenja građevinskih radova kompanija u prosjeku zapošljava 350 do 400 radnika”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je razmatran i predložen Vladi na usvajanje izvještaj o realizovanim investicijama za 2020. i prošlu godinu u vezi sa dugoročnim zakupom lokaliteta planinskog centra Kolašin 1600.

“Prema podacima zakupca, u projekat je prošle godine uloženo 3.612.081 EUR, od čega u radove 1.845.882 EUR, 332.339 EUR je uloženo u materijale, dok su ostali troškovi iznosili 1.433.809 EUR”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ukupna dosadašnja ulaganja iznose 5.574.227 EUR, a očekivana vrijednost ulaganja za 2022. godinu iznosi 6.346.761 EUR.

Zakupac je, kako se navodi, u junu prošle godine zaključio ugovor sa Accor hotel group, najvećom multinacionalnom kompanijom iz oblasti hotelijerstva u Evropi.

Dodaje se da zakupac planira otvaranje hotela ,,S” (,,K16″) 1. novembra, čija je izgradnja započela 2020. godine.

Hotel će biti kategorisan sa četiri zvjezdice i raspolagaće sa 116 jedinica, restoranom, aperitiv barom, skijašnicom i poslovnim prostorima.

“U okviru hotela obezbijeđeni su garažna i parking mjesta. Plan je da se u 2022. godini izgradi apartmanski objekat “Q” sa takođe 4 zvjezdice, a koji predstavlja depadans hotela “S”. Objekat “Q” će raspolagati sa 85 jedinica koje će biti podijeljene u 11 tipova”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je pokrenuta inicijativa za izradu Plana privatizacije za narednu godinu.

“Tim povodom, zadužena su ministarstva finansija, kapitalnih investicija, ekonomskog razvoja, zdravlja, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i državni fondovi da do 1. decembra, svako iz svog resora, dostavi predloge kompanija u državnom vlasništvu za privatizaciju”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS