U pripremi novi zakoni o privrednim društvima i registraciji privrednih subjekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja je u prethodna četiri mjeseca intenziviralo aktivnosti na pripremi novog Zakona o privrednim društava, u cilju daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva u oblasti privrednog prava sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), saopštio je resorni ministar Nik Gjeloshaj.

On je kazao da se ključni razlog za donošenje novog zakonskog rješenja prevashodno ogleda u činjenici da je implementacija postojećeg zakona pokazala je da su neophodna dalja unapređenja odredbi za koje se u praksi pokazalo da izazivaju probleme u primjeni.

Prema riječima Đeljošaja, zakon je unaprijeđen i u pogledu usklađivanja sa dijelom Direktive EU 2017/828, koja tretira pitanja podsticanja dugoročnog učešća akcionara.

Zakon je usklađen i sa Direktivom EU 2019/1151 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u okviru privrednog prava, Direktivom 2019/2121 u pogledu prekograničnih spajanja i podjela, kao i Direktivom EU 2022/2381 za rodnu ravnopravnost.

„Očekivanja su da će donošenje novog zakona doprinijeti potpunoj harmonizaciji nacionalnog zakonodavnog okvira sa postojećom regulativom EU, čime bi se stvorili preduslovi za integrativniji pristup nacionalnog tržišta, kao i njegovu lakšu konekciju sa EU tržišnim ambijentom“, rekao je Gjeloshaj.

On je kazao da su, paralelno sa ovim procesom, usljed jasne povezanosti u dijelu unapređenja položaja Centralnog registra privrednih subjekata i procesa registracije privrednih subjekata, realizovane aktivnosti na pripremi Nacrta Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata.

„Jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste podnormiranost u oblasti registracije privrednih i drugih subjekata, što proizvodi dosta nejasnoća u postupanju, a onda i različitu i nejedinstvenu praksu kao i suprotna tumačenja“, rekao je Gjeloshaj.

On je ocijenio da će predloženi zakoni rezultirati pozitivnim efektima.

„Koji će omogućiti unapređenje uslova poslovanja, dalje stimulisanje privredne aktivnosti i konkurentnosti, povoljnije poslovno okruženje, čime se dalje podstiče stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija“, naveo je Gjeloshaj.

