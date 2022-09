U Budvi 16,95 hiljada gostiju

Budva, (MINA-BUSINESS) – U hotelima, kampovima, odmaralištima, hostelima i privatnom smještaju na budvanskoj rivijeri, prema posljednjim podacima, registrovano je ukupno 16,95 hiljada gostiju, što je sedam odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Iz Turističke organizacije Budva (TOB) je saopšteno da je u hotelskom smještaju registrovano 8,43 hiljade gostiju, u privatnom 8,29 hiljada, dok je u kampovima, odmaralištima i hostelima registrovano ukupno 227 turista.

“Prema podacima TOB i procjeni broja gostiju u privatnom smještaju na osnovu parametra iznesenog komunalnog otpada sa područja Opštine Budva, u Budvi ukupno boravi oko 25 hiljada gostiju, odnosno 20 odsto više nego u istom periodu prošle godine”, navodi se u saopštenju TOB-a.

Kada je u pitanju struktura stranih gostiju u hotelskom smještaju, najbrojniji gosti su iz Srbije, Izraela, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Turske.

Najbrojniji strani gosti u privatnom smještaju su iz Rusije, Srbije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Poljske.

