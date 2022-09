Tvrde da tokom jeseni i zime neće biti nestašice hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma ne očekuju nestašicu osnovnih životnih namirnica u narednom periodu, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

“U prilog stavu da ne očekujemo niti imamo najave o mogućoj nestašici proizvoda u narednom periodu, posebno osnovnih životnih namirnica, govore i puni rafovi crnogorskih prodavnica, što nije slučaj sa nekim zemljama regiona, kao i informacije koje dolaze od dobavljača trgovačkih lanaca, sa kojima smo redovno u kontaktu”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva.

Pobjeda piše da su u posljednjih nekoliko mjeseci građani Crne Gore često od pojedinih zvaničnika Vlade, a prvenstveno od premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića mogli čuti najave da nas može čekati “teška” jesen i zima, sa mogućim nestašicama struje i hrane.

Iz tog resora su se osvrnuli i na odluku Vlade Srbije da zabrani privremeno izvoz mlijeka iz te države.

“To se, prema informacijama koje imamo, uspijeva nadomjestiti nabavkom te namirnice sa alternativnih tržišta iz regiona”, rekli su predstavnici Ministarstva.

Oni su podsjetili da je Ministarstvo u julu potpisalo sporazum o saradnji sa 11 trgovačkih lanaca kojim su se oni obavezali da, u nedostatku robnih rezervi, drže određene količine osnovnih životnih namirnica koje bi država koristila u slučaju eventualnih poremećaja na tržištu ili nestašica.

“Te rezerve odnose se na brašno, ulje, šećer, tjestenine, meso, konzervirane mesne prerađevine i obavezu trgovaca da ove proizvode imaju na zalihama do tri mjeseca (nekih od ovih proizvoda ima dovoljno i za znatno duži period). Ministarstvo u kontinuitetu prati situaciju na tržištu namirnica i u odnosu na to kako se ona bude razvijala – korigovaće se i mjere države”, poručeno je iz tog Vladinog resora.

Iz kompanije Domaća trgovina navode da se u njihovim marketima nesmetano obavlja kupovina svih osnovnih životnih namirnica i da trenutno na zalihama imaju dovoljne količine tih proizvoda. U okviru te kompanije posluju Aroma i Siti marketi i Konto diskonti.

“Poštujući potpisani sporazumu sa Ministarstvom za ekonomski razvoj i turizam, o tromjesečnim zalihama osnovnih životnih namirnica, nastojimo da kroz dopune zaliha obezbijedimo dogovorene količine”, saopštili su Pobjedi iz Domaće trgovine.

Oni su podsjetili na činjenicu da na svjetskom i regionalnom tržištu već mjesecima postoji nestabilnost u kontinuitetu i dostupnosti pojedinih sirovina.

“Zato smo naše napore usmjerili ka tom da iz više izvora pribavljamo robu kako ne bismo zavisili samo od jednog kanala nabavke. To nije jednostavan zadatak ali je naša kompanija do sada uspjela da za potrošače obezbijedi nesmetano snabdijevanje pa ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da tako i nastavimo”, poručili su iz tog trgovačkog lanca, odgovarajući na pitanje Pobjede da li i u kojoj mjeri trenutna situacija u Srbiji sa nestašicom pojednih osnovnih životnih namirnica (mlijeko, kao i ranije šećer) može uticati na snabdjevenost u njihovim trgovačkim objektima.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković navodi prema svim informacijama i nešto što može da se projektuje jeste da nas očekuje veoma teška jesen i teška sljedeća godina.

“Već u ovom trenutku Crna Gora je zabilježila rapidan rast svih cijena što je u značajnoj mjeri ugrozilo životni standard građana, a negdje pozitivna strana ove situacije je što smo u posljednjih nekoliko nedjelja imali stabilizaciju cijena na međunarodnom tržištu što je zaustavilo dalji rapidni rast cijena u Crnoj Gori”, kazao je Mulešković.

On je rekao da se nada da će se ovakav trend nastaviti i u narednom periodu ali i upozorava da kad se Evropa bude suočila sa krizom energenata možemo računati da će doći do dodatnog rasta cijena.

“Što se tiče nestašice, mišljenja sam da ne bi trebalo da se desi da imamo ozbiljne poremećaje na našem tržištu i da dugoročno budemo bez određenih proizvoda, posebno osnovnih životnih namirnica. Ali generalno, u zavisnosti od stanja u Ukrajini kao i trendova na međunarodnom nivou, ova situacija može da se promijeni”, rekao je Mulešković.

Prema njegovim riječima, ovo je period za koji je teško projektovati šta će se desiti u narednih deset dana a ne šta možemo očekivati za par mjeseci.

“Ipak sa dobrom pripremom, sa obezbjeđivanjem dovoljnih količina svih proizvoda, kroz saradnju države i privatnog sektora, ne vidim velike šanse da se desi da u Crnoj Gori dođe do nestašica”, saopštio je Mulešković.

Iz Elektroprivrede i Ministarstva kapitalnih investicija nijesu odgovorili na pitanja Pobjede da li ćemo tokom jeseni i zime imati dovoljno električne energije i naftnih derivata, te da li nas čekaju restrikcije.

