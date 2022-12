Prezentacija radnih pozicija u hotelu Mamula Island u tri grada

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Dani otvorenih vrata u hotelu Mamula Island, tokom kojih će biti predstavljene mogućnosti zapošljavanja, biće održani u narednih pet dana u tri crnogorska grada.

Prvi događaj biće održan sjutra u Herceg Novom u Gradskoj kafani, u utorak u Nikšiću u hotelu Onogošt i u srijedu u Podgorici u hotelu Podgorica.

Događaji će u sva tri grada biti održani u periodu od deset do 18 sati.

Međunarodno poznata kompanija zapošljava lokalne kandidate u sektoru hotelijerstva i na crnogorsko tržište donosi poslovnu praksu svjetske klase, uz jedinstveno ugostiteljsko iskustvo.

HR menadžer Mamula Island-a, Marija Krkić, kazala je da Mamula Island želi da stvori toplo okruženje dobrodošlice i oformi tim profesionalaca koji će personalizovano iskustvo hotelijerstva dovesti na potpuno novi nivo.

„Trenutno tražimo različite profile kandidata i podstičemo ljude da dođu i lično nas upoznaju, saznaju više detalja o konceptu Mamule Island, shvate našu viziju i osjete djelić naše strasti“, dodala je Krkić.

Mamula Island želi da zaposli ljude sa iskustvom rada u ugostiteljstvu i hotelijerstvu luksuzne kategorije, kao i kandidate za početne pozicije ili zaposlene koji su voljni da promijene karijeru, a ne posjeduju dosadašnje iskustvo rada u ugostiteljskoj industriji.

“Budući zaposleni Mamule Island imaće priliku da rade u inkluzivnom radnom okruženju i razvijaju svoje vještine na brojnim pozicijama različitih nivoa, u različitim sektorima ugostiteljstva, te da grade svoju karijeru u svjetski poznatoj kompaniji koja poštuje najviše međunarodne standarde poslovanja”, navodi se u saopštenju.

Hotel Mamula Island u predstojećoj sezoni nudi poslove u sektorima hrana i piće, za radna mjesta kuvara, kuhinjskih pomoćnika, konobara, barmena, recepcionera i portira, kao i u sektorima održavanja, spa i wellness, nabavke i domaćinstva.

Iskustvo u turizmu i ugostiteljstvu je dobrodošlo, kao i osnovno poznavanje engleskog jezika.

Tokom Dana otvorenih vrata, svi kandidati će moći da se upoznaju sa stručnjacima koji su već zaposleni u hotelu Mamula Island, te će imati priliku da saznaju više detalja o mogućnostima da postanu članovi ovog tima.

Hotel ostrvo Mamula Island je nedavno predstavljen lokalnoj zajednici, kroz niz vikenda otvorenih vrata i niz organizovanih posjeta i obilazaka za lokalno stanovništvo, istaknute javne radnike, medije i druge različite zainteresovane grupe, koji su održani tokom septembra i oktobra, a izazvali su veliku pažnju i privukli oko sedam hiljada posjetilaca.

U sljedećih nekoliko mjeseci nastavljaju se završni radovi na izgradnji. Otvaranje Mamula Island hotel & spa u punom kapacitetu predviđeno je u proljeće naredne godine.

Mamula Island je obnovljena tvrđava iz 19. vijeka koja je pretvorena u sofisticirani butik hotel.

Hotel poštuje uspomene na prošlost, ali istovremeno i otvara vrata budućnosti.

Posjeduje 32 sobe i apartmana, holistički spa centar, plažu, bazene, restorane i barove.

