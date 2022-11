Tivat će nastaviti da se razvija ustaljenom dinamikom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Krupni infrastrukturni, razvojni i energetski projekti, izgradnja modernih turističkih rizorta i marina, doprinijeli su evidentnom poboljšanju životnog standarda građana Tivta, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović i dodala da je uvjerena da će grad nastaviti razvoj ustaljenom dinamikom.

Ona je u čestitki povodom 21. novembra, Dana Opštine Tivat, saopštila da je Tivat, zahvaljujući značajnim infrastrukturnim i razvojnim projektima, baziranim na principima dugoročne održivosti, već dugo prepoznat kao značajno mjesto na turističkoj i nautičkoj mapi jugoistoka Evrope, čime je naša zemlja zaslužila da se nađe na listi prestižnih svjetskih turističkih destinacija.

„Uvjerena sam da će se ovaj grad i dalje razvijati ustaljenom dinamikom, te da će u koordinaciji sa državnim institucijama nastaviti putem još bržeg i svestranijeg napretka, u interesu građana Tivta i cijele Crne Gore“, kazala je Đurović.

Ona je čestitku uputila predsjedniku Opštine Željku Komnenoviću, predsjedniku Skupštine opštine Andriji Petkoviću, odbornicima i svim građankama i građanima ovog grada.

„U ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitam 21. novembar, Dan Opštine Tivat. Ovaj datum je dobra prilika da se podsjetimo hrabrih Tivćanki i Tivćana koji su nesebično prinijeli žrtvu Narodnooslobodilačkoj borbi i oslobođenju domovine u Drugom svjetskom ratu“, navela je Đurović u čestitki.

