Tehnomax se pridružio akciji Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Tehnomax još je jedna u nizu koja se pridružila akciji Stop inflaciji, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Ministarstvo je, kako je objašnjeno, postiglo dogovor sa kompanijom Tehnomax koja se pridružila akciji Stop inflaciji.

„U ime Vlade se još jednom zahvaljujem svima koji su pokazali društvenu odgovornost, smanjili cijene proizvoda i usluga, i na taj način pomogli životni standard naših građana. Nastavljamo dalje”, poručio je Đurović.

Dogovor oko povlašćenih uslova za kupovinu uređaja odnosi se ukupno 46 proizvoda na koje su cijene snižene 20 odsto.

Akcija će trajati od 1. maja do jula.

