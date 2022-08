Tehnološki sektor povukao indekse u minus

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na Wall Streetu u utorak su pali, jer je razočaravajuća prognoza Microna izazvala prodaje dionica proizvođača čipova, a investitiori su na opezu i uoči objave ključnog podatka o julskoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones indeks spustio se 0,18 odsto na 32.774 boda, dok je S&P 500 oslabio 0,42 odsto na 4.122 boda, a Nasdaq 1,19 odsto na 12.493 boda, prenosi Hrportfolio.

Visoka godišnja stopa inflacije, nakon prošlosedmične objave iznenađujuće snažnog izvještaja o zaposlenosti, vjerovatno će u kratkom roku spriječiti Fed da uspori ciklus podizanja kamatnih stopa i tako zaustaviti klizanje cijena dionica.

Tržišni akteri smatraju da su šanse visokih 68,5 odsto da Fed u septembru podigne po treći put kamatne stope 0,75 procentnih bodova. Uz očekivanu visoku inflaciju i napregnuto tržište rada, zabrinutost su intenzivirali i najnoviji podaci o snažnom rastu troškova rada u drugom tromjesečju, što sugeriše da će pritisak na rast plata i dalje podsticati inflaciju.

Jedinični troškovi rada, odnosno cijena rada po jedinici proizvodnje, porasli su u drugom tromjesečju 10,8 odsto, nakon 12,7 odsto rasta u prvom tromjesečju.

Aktualna inflacija uzrokovana je prvenstveno nedovoljnom ponudom, stoga tradicionalni alat centralne banke za njeno suzbijanje podizanjem kamatnih stopa kako bi se ograničila potražnja neće biti tako efikasan kao u prijašnjim ciklusima, smatra Jean Boivin, čelnik BlackRoch Investment Institutea.

Najviše su na udaru prodaja bile tehnološke dionice, pritom ponajviše proizvođača čipova. Okidač za njihovu prodaju bila je prognoza proizvođača memorijskih čipova Micron Technologiesa da će bilježiiti pad prihoda u tekućem tromjesečju te negativni tok likvidnosti u idućem tromjesečju jer slabi potražnja za računarskim i čipovima za mobitele.

Cijena dionice Microna pala je 3,7 odsto, a kako je upozorenje Microna uslijedilo samo dan nakon što je Nvidia Corp upozorio na slabljenje gaming industrije, to je spustilo indeks dionica proizvođača čipova za 4,57 odsto, što je najveći jednodnevni pad tog indeksa od sredine juna, pri čemu su sve sastanice tog indeksa zabilježile pad cijene.

S&P 500 indeks od početka godine je u minusu 13,5 odsto, uslijed snažne inflacije, zaoštravanja monetarne politike i geopolitičkih napetosti.

Na evropskim berzama u utorak je većina najvažnijih indeksa takođe pala, dok se čekaju podaci o inflaciji u navjećoj svjetskoj ekonomiji. Pritom je panevopski Stoxx 600 oslabio 0,6 odsto, a najviše je pao tehnološki sektor, 3,2 odsto.

Istovremeno, frankfurtski DAX spustio se 1,12 odsto na 13.534 boda, a pariski CAC 0,53 odsto na 6.490 bodova, dok je londonski FTSE ojačao blagih 0,08 odsto, na 7.488 bodova.

