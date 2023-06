Suficit za pet mjeseci 110 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvih pet mjeseci je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 110 miliona EUR, ili 1,8 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su saopštili da je u maju ostvaren budžetski deficit od 3,2 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su u periodu januar – maj iznosili 984 miliona EUR ili 15,9 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 145,8 miliona ili 17,4 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 235,1 milion ili 31,4 odsto.

„U posmatranom periodu, zabilježen je rast gotovo svih kategorija prihoda budžeta. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod ostalih prihoda, prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i donacija i transfera“, navodi se izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-maj.

Prihodi po osnovu PDV-a do kraja maja naplaćeni su u iznosu od 388,5 miliona EUR, što je 35,2 miliona ili 9,9 odsto više u odnosu na planirane i 67,1 milion ili 20,9 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćeni su u iznosu od 126,9 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 29,6 miliona ili 30,4 odsto, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 54,7 miliona ili 75,9 odsto.

„Značajan rast ove kategorije prihoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je prevashodno rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezulata preduzeća u prethodnoj godini, poboljšanja poreske discipline, kao i implementacije progresivne stope oporezivanja dobiti“, dodaje se u saopštenju.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 50 miliona EUR, što je 4,5 miliona ili 9,8 odsto više u odnosu na planirane. U odnosu na posmatrani period prethodne godine, veći su 40 miliona EUR.

„U okviru ove kategorije prihoda, najznačajniji priliv ostvaren je od usljed prenosa sredstava naplaćenih u okviru implementacije projekta Ekonomskog državljanstva, što je na nivou plana ostvarenja ove kategorije prihoda u dosadašnjem periodu, dok se veće ostvarenje prihoda bilježi po osnovu prihoda od kapitala i naplaćenih novčanih kazni“, objasnili su iz Ministarstva.

Kategorija doprinosa nastavlja kontinuirani rast za obavezno socijalno osiguranje i u maju i ostvareni su na nivou od 193,4 miliona EUR, što je 34,4 miliona ili 21,6 odsto više u odnosu na planirane, odnosno 38,5 miliona ili 24,9 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine.

„Bolja naplata kategorije doprinosa rezultat je efekata implementacije Zakona o reprogamu poreskog potraživanja, ali i uvećane osnove za obračun doprinosa usljed povećanja koeficijenata za zarade zaposlenih u javnom sektoru“, rekli su iz Ministarstva.

U navedenom periodu, značajan rast ostvaren je i kod kategorije donacije i transferi, koji su ostvareni u iznosu od 40 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće 20,7 miliona i 30,2 miliona u odnosu na uporedni period prošle godine.

Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od Evropske unije (EU), a po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost.

Navedena sredstva, shodno finansijskom sporazumu, predstavljaju nenamjenska sredstva koja se mogu koristiti za finansiranje budžeskih potreba.

Prihodi od akciza naplaćeni su u iznosu od 108,3 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 11,4 miliona ili 11,8 odsto, odnosno 11 miliona ili 11,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Iako je rast zabilježen kod gotovo svih kategorija akciza, značajan doprinos rastu ostvaren je kod akcize na duvan i duvanske proizvode, u iznosu od 8,4 miliona EUR, što je 1,1 milion ili 15,7 odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kao i akcize na mineralna ulja i njihove derivate, u iznosu 13,9 miliona, što je 2,7 miliona ili 24,1 odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine“, precizira se u izvještaju.

Prihodi budžeta u maju su iznosili 186,6 miliona EUR, što je 28,3 miliona ili 17,9 odsto više u odnosu na plan.

Izdaci budžeta za period januar-maj su iznosili 874 miliona ili 14,2 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su 115,3 miliona ili 11,7 odsto, dok su u odnosu na isti period prošle godine veći 87 miliona ili 11,1 odsto.

Rashodi su u maju iznosili 189,7 miliona EUR i manji su u odnosu na plan deset miliona ili pet odsto, dok su veći 43,7 miliona ili 29,9 odsto u odnosu na prošlogodišnji maj.

Najveće odstupanje od plana je u okviru rashoda za bruto zarade za iznos od 2,4 miliona, rashoda za kamate za iznos od 4,1 miliona i ostali izdaci za iznos od 1,8 miliona.

„Naime, bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca realizovani su u skladu sa važećim zakonskim propisima i dostavljenom stvarnom obračunu za maj mjesec, dok se odstupanje u okviru ostalih izdataka odnosi na plaćanje kontribucija Ministarstva nauke za članstvo u naučnim organizacijama. Razlika u izvršenju u odnosu na planirani nivo rashoda za kamate nastala je usljed značajnog rasta Euribora u periodu od izrade plana do trenutka izvršenja“, dodaje se u izvještaju.

Rashodi u kapitalnom budžetu u maju su ostvareni u iznosu od 6,72 miliona EUR i manji su u odnosu na plan 9,38 miliona, odnosno ostvarenje kapitalnog budžeta je na nivou od 41,8 odsto.

