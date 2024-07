Stan za sve sjutra u Skupštini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani će moći da kupe stan po cijeni od 900 EUR po metru kvadratnom, ako Predlog zakona o osnivanju Fonda Stan za sve sjutra dobije podršku ostalih poslanika, saopštila je potpredsjednica Građanskog pokreta URA, Milena Vuković.

Ona je navela da će poslanici sjutra na Odboru za turizam, prostorno planiranje i ekologiju i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet raspravljati o predloženom zakonskom rješenju.

Vuković je rekla da očekuje podršku svih poslanika i da od njih zavisi da li će građani svoje stambeno pitanje moći da riješe po veoma povoljnijim uslovima u odnosu na one koji su trenutno na tržištu.

Vuković je podsjetila da je URA obećala građanima da će pripremiti i staviti u skupštinsku proceduru zakonsko rješenje.

“Prosječna cijena kvadrata stana u Crnoj Gori u ovom trenutku iznosi 1,8 hiljada EUR, a svjedoci smo da je ona u pojedinim gradovima i značajno veća, a građani bi preko Fonda Stan za sve plaćali samo cijenu izgradnje, odnosno 900 EUR po metru kvadratnom. Stan od 60 metara kvadratnih trenutno košta po prosječnim cijenama gotovo 110 hiljada EUR, dok bi preko Fonda Stan za sve ta cijena iznosila 54 hiljade EUR, što je duplo manje”, zaključila je Vuković.

