Spajić na reprezentaciju i smještaj o trošku države mjesečno prosječno trošio 1,7 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, za 16 mjeseci mandata potrošio je sa službene kartice 27,17 hiljada EUR za reprezentaciju i smještaj, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

“Osim redovne zarade, u istom periodu prihodovao je i 4,8 hiljada EUR dnevnica za službena putovanja u inostranstvo”, naveli su iz CGO-a.

Ministarstvo finansija je bivšem ministru, tokom mandata, pokrivalo i troškove mobilnog telefona u ukupnom iznosu od 1,07 hiljada EUR.

“Obveznici su nešto više platili telefon bivšem državnom sekretaru, Janku Odoviću, ukupno 1,35 hiljada EUR, od čega najviše u septembru prošle godine, kada je plaćeno čak 328 EUR”, precizirali su iz CGO-a.

Podaci koje je CGO dobio od Ministarstva finansija pokazuju da je vožnja bivšeg ministra, vozilom marke Mercedes, u posljednjih 11 mjeseci njegovog mandata, koštala 3,14 hiljada EUR, pri čemu je najviše goriva potrošeno u februaru ove godine 399 EUR, a najmanje u prošlogodišnjem decembru, ukupno 92 EUR.

“Identične informacije tražene su i za aktuelnog ministra, Aleksandra Damjanovića, a u odgovoru na naš zahtjev Ministarstvo navodi da Damjanović ne duži telefon, da nije imao troškova reprezentacije, i da nema podataka o troškovima prevoza. Do sada je Damjanoviću isplaćeno 166 EUR na ime dnevnica”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS