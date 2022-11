Snaženje strateškog partnerstva između IRF-a i EIB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i Evropske investicione banke (EIB) dogovorili su na sastanku dodatno snaženje strateškog partnerstva u oblasti zdravstva, obrazovanja i putne infrastrukture.

Na sastanku ministra finansija, Aleksandra Damjanovića i izvršne direktorice IRF-a Irene Radović sa potpredsjednicom EIB-a, Lilyanom Pavlovom i šefom Sektora za Zapadni Balkan i Tursku u okviru EIB Global-a, Mateom Riveliniem, istaknuto je zadovoljstvo kvalitetom dosadašnje saradnje, te dogovoreno dodatno snaženje strateškog partnerstva u oblasti zdravstva, obrazovanja i putne infrastrukture.

“Tokom online sastanka dogovoreno je snaženje efikasne upotrebe sredstava EIB-a za mikro, mali i srednji biznis, kao i za ranjive kategorije u uslovima ekonomske i energetske krize”, navodi se u saopštenju IRF-a.

Damjanović je istakao izvanrednu saradnju sa EIB-om, kao i punu podršku Vlade realizaciji predstojećih i novih projekata, ohrabrivši dodatno snaženje sektorske saradnje kroz otvaranje kancelarije EIB-a u Podgorici.

Radović je istakla značaj zelene tranzicije i implementacije klimatskih projekata u saradnji IRF-a i EIB-a, kao klimatske banke Evropske unije (EU).

Pavlova je izrazila zadovoljstvo saradnjom, pohvalivši proaktivnost menadžmenta IRF-a u iznalaženju inovativnih i efikasnih modela saradnje, a sve u cilju unapređenja podrške crnogroskoj privredi.

Ona je iskazala zainteresovanost za dodatno snaženje saradnje u strateškim sektorima u partnerstvu sa crnogorskom Vladom.

Pavlova je iznijela i spremnost EIB-a da aktivno doprinese oblikovanju zajedničke energetske budućnosti u kontekstu milijarde EUR koje je EU opredijelila zemljama Zapadnog Balkana za prevazilaženje energetske krize, shodno najavi predsjednice Evropske komisije (EK) Ursule von der Leyen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS