Slabija popunjenost kapaciteta privatnog smještaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Popunjenost kapaciteta privatnog smještaja je ove sezone generalno slabija u odnosu na prošlogodišnju, saopštila je direktorica Udruženja izdavaoca privatnog smještaja Branka Džoganović i dodala da ima određenih odstupanja zavisno od grada i regije, ali ne u značajnijoj mjeri.

Džoganović je agenciji Mina-business kazala da je sjever odradio bolje od južne regije, ali da je i dalje većina kapaciteta u južnoj regiji.

“Cijene su bile oko deset odsto veće u odnosu na prošlu godinu, gosti su počeli kasno – u drugoj polovini jula, boravci su kraći, a sezonu su obilježila i otkazivanja”, kazala je Džoganović.

Prema njenim riječima, dominiraju gosti iz regiona, dijaspora, ali ima i dosta tranzita.

Komentarišući najave predstavnika Vlade da se ove godine ide ka rekordnoj sezoni, Džoganović je saopštila da u privatnom smještaju, generalno gledano, nema govora o rekordima, poručujući da nikako ne bi bilo dobro da se ova sezona ponovi.

Ona je iznijela i očekivanja kada su u pitanju cijene i dolasci turista u postsezoni.

“Izdavaoci su korigovali i do 30 odsto cijene za naredni period, ali s obzirom na (ne)dostupnost, poznate infrastrukturne nedostatke i početak obaveza turista sa tržišta kojima smo dostupni, ne očekujemo iznenađenja”, zaključila je Džoganović.

