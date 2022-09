Sjutra predstavljanje Rome Business School u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rome Business School Belgrade, internacionalna poslovna škola koja odnedavno posluje i u našem regionu, sjutra će se predstaviti u hotelu Hilton u Podgorici.

Prezentaciju će održati direktorica Rome Business School Belgrade, Rajka Šinik Vulić.

Rome Business School Belgrade je prepoznata po izuzetno kvalitetnom Executive MBA programu namjenjenom edukaciji menadžera srednjeg i višeg nivoa, preduzetnicima i liderima koji žele da unaprijede svoje poslovno znanje i vještine.

Rome Business School Belgrade akreditovana je od Universidad Internacional de Valencia (VIU) koji studentima dodjeljuje 60 univerzitetskih bodova (60ESPB) i dvostruku diplomu.

RBS posjeduje brojne akreditacije od italijanskog Ministarstva obrazovanja, Privredne komore Rima, Evropske komisije, Evropskog savjeta za obrazovanje u oblasti biznisa i mnogih drugih evropskih institucija.

