Sjutra poslovni forum crnogorskih i azerbejdžanskih privrednika

Pogorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovni forum i bilateralni razgovori crnogorskih i azerbejdžanskih privrednika održaće se sjutra u hotelu Cue u Podgorici, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Poslovni forum organizuje PKCG u saradnji sa azerbejdžanskom Agencijom za promociju izvoza i investicija (AZPROMO), povodom predstojeće sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Azerbejdžana.

Učesnicima foruma obratiće se predsjednica PKCG Nina Drakić i ministri dvije zemlje, Nik Gjeloshaj i Sahil Babajev.

Događaj će početi u deset sati.

