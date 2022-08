Sjutra počinje punjenje dovodnog sistema hidroelektrane Perućica

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) saopštila je da će nakon uspješno završenog redovnog godišnjeg remonta, sjutra poslije 12 sati, početi punjenje dovodnog sistema hidroelektrane Perućica.

Iz EPCG su apelovali na mještane da ne prilaze dovodnim kanalima u Nikšićkom polju.

„Imajući u vidu navedeno, upozoravamo javnost, prije svega mještane naselja u neposrednoj blizini sistema, na moguće opasnosti i molimo da u tom periodu neovlašćena lica ne prilaze dovodnim kanalima u Nikšićkom polju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS