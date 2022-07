Sezona u Čanju opravdala očekivanja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Sezona u Čanju je za sada opravdala očekivanja, ocijenjeno je na sastanku vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije (TO) Bar, Ivana Kovača i predstavnika hotela Montenegro, Sara i Vila Babović.

Iz TO Bar su saopštili da su Kovač i direktori hotela Montenegro i Sara, Branko Vukmanović i Stevo Novaković, zaključili da su i predsezona i sezona, koja je u punom jeku, bolje nego prošle godine.

“Ističu da su cijene na nivou 2019. godine, ali i da je veoma niska vanpansionska potrošnja. Komplet ležaljki iznosi od sedam do 15 EUR, te smatraju da su cijene daleko niže u odnosu na isti sadržaj u drugim primorskim mjestima”, navodi se u saopštenju.

Najveći problem predstavlja nedostatak radne snage kao i nelojalna konkurencija.

Popunjenost smještajnih kapaciteta u ovom trenutku je 100 odsto.

Vlasnik hotela Vila Babović, Milan Babović, koji je i zakupac plaže Vela Beach sa plažnim barom u Čanju, saopštio je da su cijene u hotelu, koje su formirane prije svih poskupljenja, ostale iste, a da su cijene ležaljki podignute deset odsto u odnosu na prošlu godinu.

Kao jedan od razloga navode i visoke cijene zakupljivanja plaža.

“Važno je napomenuti da je ova plaža kompletno pokrivena video nadzorom, te da posjeduje i plavu zastavicu”, rekli su iz TO Bar.

Mještani ističu nezadovoljstvo zbog izvođenja građevinskih radova koji su narušili mir gostiju u predsezoni, a vrlo je vjerovatno da će i u postsezoni, ukoliko se ne produži zabrana.

Kovač je obećao da će pružiti svu moguću pomoć koja je u njegovoj nadležnosti.

