Sastanak američke trgovinske misije i EKIP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Implementacija 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori, izgradnja infrastrukture i sajber bezbjednost neke su od tema sastanka predstavnika američke trgovinske misije informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) i čiste tehnologije i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, zajedno s Ministarstvom trgovine SAD bili su domaćini američke trgovinske misije ICT i čiste tehnologije u Crnoj Gori.

“Trgovinska misija ICT i čiste tehnologije je prva trgovinska misija američke vlade u regionu u posljednjih 20 godina i prva u Crnoj Gori. Misija je fokusirana na dva strateški važna sektora za Crnu Goru, ICT i čiste tehnologije, a delegaciju čine predstavnici 22 američke kompanije”, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Tokom sastanka predstavnici EKIP-a su prezentovali stanje na tržištima elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u Crnoj Gori, osnovne informacije o EKIP-u, organizacionoj strukturi i njenim nadležnostima.

Takođe, predstavnici EKIP-a su prezentovali postojeći status implementacije 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori, te aktivnosti koje su u toku a koje se odnose na aukciju spektra iz pionirskih 5G opsega (700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz).

Delegaciju EKIP-a je predvodio pomoćnik izvršnog direktora, Boris Jevrić, a Misiju je predvodio zamjenik pomoćnika ministra trgovine SAD za Evropu i Evroaziju, David De Falco.

Nakon izlaganja EKIP-a, članovi Misije su postavljali pitanja i tražili dodatne informacije u vezi sa temama koje se odnose na izgradnju infrastrukture, postavljanje i korišćenje kritične infrastrukture i njene zaštite, regulaciji i postojanju zakonske regulative koja tretira pitanja čiste tehnologije i podobnih proizvođača elektronske komunikacione i radio opreme.

Predstavnici Misije su bili zainteresovani za sajber bezbjednost, konkretno institucionalnu poziciju i učešće EKIP-a u aktivnostima koje se odnose na pitanja sajber bezbjednosti kao i u postupcima pisanja zakonskih rješenja i strateških dokumenata u toj oblasti.

