Saradnja u oblasti energetike bitan segment

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intenzivna saradnja Crne Gore i Njemačke u oblasti energetike predstavlja bitan segment sveukupnih bilateralnih odnosa, ocijenjeno je na privrednom događaju u Frankfurtu, koji su organizovali Generalni konzulat Crne Gore u Njemačkoj i Agencije za razvoj grada Frankfurta.

Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je tokom događaja organizovan i okrugli sto na temu Energetska kriza – odgovori Crne Gore i Njemačke, na kojem su učestvovale privredne delegacije dvije države.

Te delegacije su predvodile predsjednica Privredne komore (PKCG) Nina Drakić i Privredne i industrijske komore pokrajine Hesen, grada Ofenbaha i potpredsjednica Privredne i industrijske komore Njemačke, Kristen Šoder Štajnmiler.

“Tokom okruglog stola, delegacije su razmijenile mišljenja i iskustva o toj globalno aktuelnoj temi, sa posebnim fokusom na izazove sa kojima se suočavaju donosioci političkih odluka u Crnoj Gori i Njemačkoj, kako bi zaštitili potrošače i preduzeća s jedne, i postigli transformaciju energetskog sektora, s druge strane”, navodi se u saopštenju.

Nakon radnog dijela, organizovan je prijem na kojem su prisustvovali predstavnici konzularnog kora, državnih organa, banaka, finansijskih institucija, renomiranih kompanija iz Frankfurta i njemačkih pokrajina Hesen i Baden Virtemberg.

Tom prilikom gostima se obratila generalna konzulka Crne Gore u Frankfurtu Ivana Đukanović, koja je pozvala njemačke investitore da posjete Crnu Goru i da se uvjere u povoljan investicioni ambijent.

Prijemu je prisustvovao i Hajriz Brčvak, poznati filantrop i dobrotvor iz Bijelog Polja, koji je prezentovao svoja poslovna iskustva u Crnoj Gori i Njemačkoj.

Crnogorsku delegaciju su činili predstavnici Elektroprivrede i Agencije za investicije. Sa njemačke strane učestvovali su predstavnici privredne komore pokrajine Hesen i renomiranih njemačkih kompanija: Siemens, Jebsen&Jessen, Glaabsberaü&Co, Fieldfischer LLP.

“Događaj je bio idealna prilika da se kroz razmjenu iskustava i kontakata razmotre novi modaliteti saradnje Crne Gore i Njemačke, na regionalnom i lokalnom nivou”, navedeno je u saopštenju.

