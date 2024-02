Rekordno učešće turističke privrede na sajmu u Beogradu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar je sa predstavnicima lokalne turističke privrede predstavila ponudu Barske rivijere na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, najposjećenijem u regionu.

Sajam je održan u periodu od 22. do 25. februara.

Iz TO Bara je saopšteno da su zbog velikog interesovanja turističke privrede predstavili ponudu destinacije na štandu od 100 kvadrata, što je do sada njihov najveći izložbeni prostor na sajmu u Beogradu.

Jedan je od najvažnijih događaja kada je riječ o promociji turističke ponude Bara upravo je Sajam u Beogradu.

Prema podacima Monstata, gosti iz Srbije su na prvom mjestu po broju posjeta, pri čemu je prošle godine ukupno ostvareno 20,67 hiljada dolazaka i 115,03 hiljade noćenja.

“Sa preko 20 hiljada turista u kolektivnom smještaju tokom prošle godine imali smo 86 odsto više turista u odnosu na rekordnu 2019. godinu, a ostvarili su 115,03 hiljade noćenja, odnosno 92 odsto više”, navodi se u saopštenju.

Gosti iz Srbije učestvovali su sa 20 odsto u ukupnoj strukturi gostiju u kolektivnom smještaju.

“Nakon Sajma u Beogradu i interesovanja za našu destinaciju, očekujemo da će pozitivan trend biti nastavljen u tekućoj godini”, rekli su iz TO Bar.

Posjetioci su pokazali veliko interesovanje za cijene u privatnom i hotelskom smještaju, izlete na Skadarskom jezeru, zaleđe i pješačke ture, manifestacije, atrakcije i kulturno-istorijsko naslijeđe.

Osim individualnih posjetilaca, turističkih agencija i operatora, štand TO Bar je privukao pažnju i brojnih medija koji su informisani o turističkim atrakcijama Barske rivijere.

Na sajmu su učestvovali hoteli Pearl Beach Čanj, Stara Čaršija, Kalamper, Princess, Montenegro hotel, hotel Lovćen – Sutomore, Soho city, Diman, Bh – Dobra Voda, Pharos, Istra Besac i Porto Sole, Apartmani Lara, Konoba Akustik Sutomore, Kuće Lekovića, turistička agencija Ave Tours, Marina Bar, Kulturni centar i Sportski centar Topolica.

