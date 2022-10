Realizovaće infrastrukturne projekte između Crne Gore i Kosova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministri kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Kosova, Liburn Aliu potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između dvije države.

Memorandum je potpisan u Centru za kulturu u Rožajama, a susretu ministara prisustvovali su i ambasadorka Kosova u Crnoj Gori, Ariana Zherka sa saradnicima, kao i predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović i predstavnici opština Bijelo Polje, Gusinje i Andrijevica.

“Danas potpisani Memorandum predstavlja iskorak ka produbljivanju bilateralnih odnosa dva susjeda i već su dogovoreni konkretni projekti koji bi bili predmet dalje saradnje”, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da će razvoj infrastrukturnih projekata imati snažan uticaj na razvoj opština koje gravitiraju ovim područjem i nesumnjivo omogućiti brži i bezbjedniji protok tereta i putnika.

Iz Ministarstva su rekli da je realizacija projekata od zajedničkog međudržavnog interesa svakako na liniji EU politike o podsticanju jedinstvenog ekonomskog prostora, dok zajednički nastup prema potencijalnim investitorima stvara pretpostavke za privlačenje velikih, međunarodnih i referentnih partnera.

Snaženje infrastrukturnih veza sa Kosovom, znači i bolje povezivanje Luke Bar sa dijelom njenog potencijalnog tržišta.

Memorandumom je predviđeno formiranje timova koji će operativno raditi na stvaranju preduslova za realizaciju infrastrukturnih projekata i razmjenjivati strateške planove i informacije.

“Takođe, strane su se saglasile oko liste prioritetnih projekata, čija je realizacija od obostranog, to jest regionalnog značaja. Projekti koji su sada prepoznati od zajedničkog interesa su izgradnja puta Rožaje – Peć, izgradnja puta Plav – Dečane i izgradnja puta Priština – Peć – Kolašin (dio nekadašnjeg SEETO putnog pravca 6b)“, navodi se u saopštenju.

Kako je danas i poručeno sa sastanka dva ministara, ova lista može biti naknadno revidirana u zavisnosti od zrelosti projekata i strateškog interesa dvije strane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS