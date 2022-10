Razočarani odgovorom advokatske kancelarije koja zastupa CKB

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa bivših zaposlenih Crnogorske komercijalne banke (CKB) saopštila je da je razočarana odgovorom koji je dobila od advokatske kancelarije koja zastupa tu finansijsku kompaniju, na njihovu opomenu pred utuženje.

“Tačno je da nas je bivši poslodavac pozvao na sastanak i tačno je da smo ga napustili relativno brzo, jer njemu nijesu prisustvovali čelni ljudi banke kojima je opomena naslovljena”, navodi se u saopštenju bivših zaposlenih.

Oni su kazali da su došli da ispoštuju poziv bivšeg poslodavca i da pokažu da im je u interesu da problem riješe na obostrano zadovoljstvo, u interesu CKB banke.

“I to smo im saopštili jasno, glasno i nedvosmisleno. Takođe smo izrazili našu iskrenu želju i očekivanje da će do isteka roka za opomenu predsjednik uprave i član uprave odgovoran za poslovanje sa stanovištvom upriličiti sastanak s nama. A vremena je bilo”, navodi se u saopštenju.

Bivši zaposleni tvrde i da su apsurdni navodi u odgovoru CKB-a da je “svaki prestanak radnog odnosa bio rezultat slobodne volje bivših zaposlenih”.

“Svi sporazumi o raskidu radnih odnosa su identični, tipski i sadrže stavke o “dobrovoljnom pospisivanju”. Ali, tim potpisima prethodio je proces razgovora, pritisaka i ucjena, koji je imao za cilj da se zaposleni dovedu u bezizlaznu situaciju u kojoj im banka više nije ugodno mjesto za rad. Za sve ovo imamo više stotina svjedoka”, kazali su bivši zaposleni.

Oni su podsjetili da je advokatska kancelarija, koja zastupa CKB banku, njihov gest kvalifikovala “nepoštenim i neprofesionalnim”.

“Pošteni i profesionalni su izgleda ostali u banci nakon našeg odlaska, pa vidimo koliko njihovo ‘poštenje i profesionalizam’ košta CKB banku i OTP grupu”, navodi se u saopštenju.

Bivši zaposleni, njih 18, su poručili da nijesu pronevjerili milione EUR, davali fiktivne kredite, prisvajali novac od depozita građana, kršili pravila i procedure banke ili bili na disciplinskim postupcima zbog lošeg rada ili štete koju su nanijeli banci.

Naprotiv, kako su saopštili, riječ je o manje više nagrađivanim radnicima i zaposlenima koji nijesu bili podobni bivšem rukovodstvu banke na čelu sa Palom Kovačem, koji je od iste te banke sada optužen za “zloupotrebu službenog položaja ”.

“Ako je Kovač i tim oko njega, koji su bili gospodari radnih odnosa u banci i krojili sudbine zaposlenih na osnovu isključivo ličnog sviđanja ili nesviđanja, partijske podobnosti ili nepotizma, pravio “zloupotrebu službenog položaja” prema interesima banke, onda nema dileme da je i na isti način, od iste ekipe, zloupotrijebljen odlazak skoro svih bivših zaposlenih iz banke. Za to imamo makar stotinu svjedoka”, dodaje se u saopštenju.

Bivši zaposleni su saopštili i da nijesu srećni zbog današnjeg stanja i pozicije banke u kojoj su radili, koje je, kako tvrde, logična posljedica lošeg rukovođenja od trenutka kad je Sabolč Horvat otišao sa mjesta glavnog izvršnog direktora.

“Toga je svjestan i OTP kao vlasnik banke”, tvrde bivši zaposleni.

Oni su kazali da su svojim činjenjem željeli da pomognu bivšem poslodavcu da krene da vraća reputaciju, koja mu je, od početka procesa spajanja banaka, pa dalje svakom novootkrivenom aferom, sve niža, o čemu svjedoči i pad broja klijenata.

“Ne radujemo se tome. Iskreni smo bili u našim namjerama, jer smo dugo godina svoje familije hranili iz CKB-a, za koju smo radili i borili se kad da je naša privatna. A kad su otpremnine u pitanju, neka bivši poslodavac navede i koliki je iznos isplatio članovima bivšeg top-menadžmenta protiv kojih je podigao optužnicu”, zaključuje se u saopštenju.

