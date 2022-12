Razmotrili dodatne aranžmane za veću fleksibilnost IRF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović i regionalni direktor Francuske razvojne agencije (AFD) Siril Belije, razmotrili su na sastanku u Parizu dodatne aranžmane, koji će omogućiti veću fleksibilnost Investiciono-razvojnom fondu (IRF) da brže i efikasnije kreditira mala i srednja preduzeća.

Damjanović se drugog dana radne posjete Parizu sastao Belijemom, a susret je bio prilika da se razmotre mogućnosti unaprjeđenja strateškog partnerstva u okviru francuske strategije za Zapadni Balkan i identifikuju dodatni projekti na kojima Crna Gora i Francuska treba bliže da sarađuju, sa ciljem dodatnog jačanja ekonomskih odnosa.

“Razmatrana su ulaganja u energetsku efikasnost, izvore obnovljive energije, tretman otpada i unapređenja komunalne infrastrukture, sa fokusom na opštine s razvijenošću ispod državnog prosjeka”, saopšteno je iz Ministarstva.

Razmatrani su i dodatni aranžmani koji će omogućiti veću fleksibilnost IRF da brže i efikasnije kreditira mala i srednja preduzeća, te posredstvom sertifikacije kod WBIF, uz podršku AFD-a, olakša pristup grantovima Evropske unije (EU) za crnogorske opštine, naročito za potrebe sjevera Crne Gore, što je, prema ocjeni Damjanovića, Vladin primarni razvojni cilj.

“Posebno značajnim je ocijenjena implementacija tehničke podrške Francuske IRF-u u izradi klimatske strategije i metodologije zelenog finansiranja za potrebe zelene transformacije crnogorske ekonomije”, dodaje se u saopštenju.

Radne aktivnosti u Parizu Damjanović nastavio je posjetom Senatu Francuske, gdje se sastao sa senatorkom Martom de Sidrak, predsjednicom Grupe prijateljstva Francuska – Zapadni Balkan.

Damjanović, koji i sam ima dugogodišnje parlamentarno iskustvo, sa senatorkom je vodio sadržajan razgovor o ekonomskim izazovima koji se nalaze pred Crnom Gorom na putu pristupanja EU, a koji su dodatno usložnjeni globalnim potresima, koji svoje implikacije ostavljaju i na značajno snažnije ekonomije, kakva je Francuska.

Damjanović i Sidrak su naglasili značaj jačanja saradnje i veće integrisanosti zemalja Zapdnog Balkana, koja može biti polazni osnov uspješnih širih integracija, budući da Zapadni Balkan ima strateški značaj za EU.

Francuski senatori ocijenili su da je politička stabilnost u Crnoj Gori preduslov napredovanja ka EU, kako bi zatvorila što više poglavlja i uspješno okončala evropski put.

U tom smislu, Damjanović je izrazio uvjerenje da će Francuska podstaći dijalog i evropsku perspektivu Crne Gore.

“Nadam se da će francuski senatori, pogotovo članovi Grupe prijateljstva parlamenata Crne Gore i Francuske, biti u prilici da brzo dođu u Crnu Goru i da ohrabre dijalog unutar našeg parlamenta, osnaže našu evropsku perspektivu i u moru događanja pokažu da Crna Gora u Francuskoj ima pouzdanog evropskog saveznika i državu koja podržava naš evropski put i borbu za evropske vrijednosti”, kazao je Damjanović.

Boravak u Parizu bio je prilika da se Damjanović sastane i sa top menadžmentom Societe generale banke i razgovara o odnosima Crne Gore i ove partnerske banke, kao i o mogućim finansijskim aranžmanima.

“O idejama koje su se čule tokom sastanka, pregovori će se nastaviti u narednom periodu”, poručio je Damjanović.

U delegaciji Crne Gore, koju predvodi Damjanović, a koja je imala niz radnih sastanaka u Parizu, su izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović, ambasador Crne Gore u Francuskoj Ivan Ivanišević i načelnica Direkcije za javni dug u Ministarstvu finansija, Katarina Živković.

