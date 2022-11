Razgovarali o mogućnostima za unapređenje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Belgijski investitori su dobrodošli u Crnu Goru, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović na sastanku sa belgijskim kraljem Filipom sa kojim je razgovarao o mogućnostima za unapređenje saradnje.

Đukanović je, tokom dvodnevne zvanične posjete Belgiji, kazao da je susret sa belgijskim kraljem Filipom bila prilika da razgovaraju o mogućnostima za upotpunjavanje međudržavnih odnosa.

„Razgovarali smo i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje. Istakao sam naše dosadašnje pozitivno iskustvo sa belgijskim kompanijama i preduzetnicima koji rade u Crnoj Gori, a dodatno smo razgovarali i o tome šta su prioriteti budućeg razvoja Crne Gore i kakve su mogućnosti za dalje širenje privredne saradnje između belgijskih i crnogorskih kompanija“, rekao je Đukanović nakon sastanka.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika Crne Gore, kazao da je veoma važno što je prije par sedmica jedna od delegacija crnogorskih privrednika bila u Briselu i što je predstavila Crnu Goru i njene investicione potencijale.

„Ja mislim da je to jako dobar put za stvaranje većeg povjerenja i za dalje unapređenje privredne saradnje“, dodao je Đukanović.

Crna Gora je, kako je rekao, država koja ima još puno nezavršenog posla, kako u oblasti infrastrukture, tako energetike, turizma, IT sektora i proizvodnje hrane.

„Sve su to veoma interesantne djelatnosti svim evropskim renomiranim kompanijama, a Crna Gora ima pozitivno iskustvo iz one faze razvoja kada su direktne strane investicije predstavljale vrlo važan dio naše ekonomije i želimo da nastavimo sa tim pozitivnim iskustvom, tako da je logično da priželjkujemo strane investitore iz onog ambijenta kojem sami želimo da pripadamo“, saopštio je Đukanović.

On je naveo da su iz ambijenta evropskog sistema vrijednosti i u tom smislu belgijski investitori jako dobrodošli.

„Tako da smo razgovarali o tim pitanjima, koja ću nastaviti da dodatno danas razrađujem tokom razgovora sa belgijskim premijerom, a susret sa kraljem Filipom je bio prilika i da detaljno prođemo kroz panoramu otvorenih pitanja u regionu Zapadnog Balkana“, precizirao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, kralj je pokazao izuzetno poznavanje i interesovanje za region Zapadnog Balkana.

„To je bila prilika da porazgovaramo o svim tim pitanjima i da svojim informacijama učvrstim opredjeljenje i samog kralja i ove države u cjelini da i dalje bude snažna podrška dostizanju dogledne evropske perspektive za društvo Zapadnog Balkana u cjelini“, rekao je Đukanović.

On je razgovor ocijenio veoma otvorenim, sadržajnim i prijateljskim.

„Bila je to prilika da se podsjetimo istorijskih odnosa između Crne Gore i Belgije, da se podsjetimo vremena kada je Crna Gora već 1906. godine imala svog počasnog konzula u Kraljevini Belgiji, kada je Kraljevina Belgija 1910. godine otvorila svoj Konzulat na Cetinju. Da se saglasimo da imamo od tog vremena kontinuitet prijateljstva između naših država koje je, sada već, utemeljeno u jedno veoma dobrom partnerstvu u okviru evroatlantske zajednice“, naveo je Đukanović.

On je kazao da je to bila prilika da se zahvali kralju Filipu na podršci koju Belgija u kontinuitetu pruža ne samo Crnoj Gori, nego svim državama Zapadnog Balkana na putu usvajanja evropskih vrijednosti, na putu sticanja statusa zemalja članica EU.

„Potvrdio sam ispred Crne Gore da to smatramo najvažnijim uslovom za uspostavljanje pouzdanije stabilnosti u tom evropskom regionu, a naravno i kao važan preduslov za dalji dinamičan, ekonomski i demokratski razvoj, što sve skupa u novim geopolitičkim okolnostima dodatno potencira značaj za Evropu u cjelini“, zaključio je Đukanović.

