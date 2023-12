Razgovarali o izazovima implementacije IPv6

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radionica za Internet Protocol v6 (IPv6), koja je održana u Podgorici, fokusirala se na konkretna pitanja tehničke implementacije kod operatora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, kao i na izazove sa kojima će se suočiti u procesu implementacije IPv6.

Radionica pod nazivom Strategije i najbolje prakse za tehničke profesionalce okupila je predstavnike operatora elektronskih komunikacija iz Crne Gore, državnih organa, Univerziteta Crne Gore, kao i međunarodnih organizacija.

Radionicu su organizovali Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore i IT društva.

Organizacijom navedene radionice nastavljena je saradnja između EKIPa i ITU koja se odnosi na implementaciju IPv6 protokola u Crnoj Gori.

Na radionici je predstavljena laboratorija za IPv6, koja je ranije instalirana u Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, a koja je donacija ITU-a Crnoj Gori. Pored navođenja tehničkih karakteristika laboratorije, iskazana je spremnost predstavnika Univerziteta Crne Gore da laboratoriju učini dostupnom svim zainteresovanim subjektima, koji imaju potrebu za određenim testiranjima koja se odnose na implementaciju servisa preko IPv6.

„Operatori elektronskih komunikacija su pokazali zainteresovanost za navedenu ponudu, pri čemu su ukratko predstavili stanje implementacije IPv6 u svojim mrežama“, navodi se u saopštenju.

U okviru radionice predstavljene su mogućnosti MIXP (Montenegro Internet eXchange Point) u dijelu usluga koje nudi svim zainteresovanim stranama, kao i spremnost za razmjenu Internet saobraćaja preko IPv6. Pored toga navedeni su planovi za dalji razvoj MIXP-a.

U drugom dijelu radionice međunarodni ekspert za IPv6, Jan Žorž (Go6) je govorio o razvoju i najboljim praksama za implementaciju IPv6. S obzirom na izuzetno bogato iskustvo u ovom poslu, naveo je više konkretnih primjera implementacije IPv6, kod operatora elektronskih komunikacija širom svijeta.

„Istaknute su prednosti IPv6 u odnosu na IPv4, kao i izazovi sa kojima se operatori mogu sresti prilikom migracije sa jedne verzije protokola na drugu. Pri tome su operatori iskazali značajno interesovanje za navedena pitanja“, rekli su iz EKIP-a.

Pored toga, navedeno je nekoliko RIPE dokumenata, u čijem pisanju je učestvovao i gospodin Žorž, kao primjeri najbolje prakse za implementaciju IPv6, kako kod operatora, tako i kod raznih državnih organa.

Na radionici se razgovaralo o formiranju NOG (Network Operator Group) za Crnu Goru, kao platforme za razmjenu tehničkih znanja i iskustava u rješavanju raznih izazova sa kojima se u svom radu susrijeću profesionalci u oblasti elektronskih komunikacionih mreža.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS