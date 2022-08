Rast dolara

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta porasla i prošle sedmice, dok je kurs eura zaronio ispod dolara jer američka centralna banka, Federalne rezerve ima više prostora za povećanje kamata u cilju suzbijanja inflacije nego druge banke.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,7 odsto, na oko 108,78 bodova, blizu najvišeg nivoa u 20 godina od 109,29 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,7 odsto, pa je cijena eura skliznula na 0,9963 USD, nedaleko najnižeg nivoa u 20 godina.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,3 odsto, na 137,4 jena (JPY).

Jačanje dolara drugu sedmicu zaredom najviše se zahvaljuje skoku u petak nakon govora predsjednika Feda Jeromea Powella na konferenciji centralnih bankara u Jackson Holeu.

Cijelu sedmicu cijena dolara oscilirala je na osnovu špekulacija hoće li Powell ostati oštar ili će ublažiti retoriku po pitanju kamata i inflacije, s obzirom na to da rast američke ekonomije već neko vrijeme usporava, pri čemu je inflacija blago skliznula s najviših nivoa u više od 40 godina.

Međutim, Powell je u petak zadržao čvrsti stav i poručio da je neko vrijeme privredi potrebna oštra monetarna politika kako bi se inflacija stavila pod kontrolu.

A to, kazao je, znači sporiji rast ekonomije, slabije tržište rada i ‘nešto boli’ za građane i kompanije. Istaknuo je i da nema brzog lijeka protiv rasta cijena.

Fed je od marta podignuo kamate 2,25 postotnih bodova, a Powell u petak nije naznačio za koliko bi na sjednici u rujnu Fed mogao povećati kamatne stope.

Prema procjenama na tržištu novca, postoji oko 40 odsto izgleda da će Fed kamate u septembru podići 0,5 postotnih bodova, a oko 60 odsto izgleda da će kamate povećati 0,75 postotnih bodova.

Kamate će uskoro ponovo povećati i Evropska centralna banka (ECB), s obzirom na to da je inflacija u eurozoni u julu dostigla novi rekordni nivo od 8,9 odsto.

Nakon što su u julu povećali kamate 0,5 postotnih bodova, čelnici Feda poručili su da će u septembru ponovo podići cijenu novca, a neki predlažu povećanje i 0,75 postotnih bodova.

Iako će i ECB i Fed uskoro ponovo podići kamatne stope, euro je prošle sedmice zaronio ispod nivoa od jednog USD.

To je posljedica procjena da, s obzirom na trenutnu snagu ekonomije, Fed ipak ima više prostora za povećanje kamata u odnosu na ostale najveće centralne banke u svijetu.

Zbog toga je od početka godine dolar prema korpi valuta na dobitku više od deset odsto.

