Rano prognozirati uspjeh ljetnje turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja turistička sezona je dobra s obzirom na nepovoljne uslove globalnih geopolitičkih izazova u kojima se realizuje, i još je rano prognozirati njen uspjeh, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja Privredne komore (PKCG).

Iz PKCG je saopšteno da je cilj sjednice, koja je održana u Skupštini opštine Ulcinj, bio da se u konstruktivnom dijalogu sa predstavnicima nadležnih javnih instutucija dođe do najboljih rješenja za prevazilaženje biznis barijera i utiče na uspješan tok i realizaciju ljetnje turističke sezone.

Predsjednik Odbora Ranko Jovović podsjetio je na podatke koji pokazuju da je tokom prvih pet mjeseci bilo 156 posto više turista u odnosu na isti period prošle godine, odnosno 78 odsto od njihovog broja u 2019.

„Broj noćenja je veći 179 posto u odnosu na taj period prošle godine, a 88 odsto ostvarenja u odnosu na isti period 2019“, navodi se u saopštenju.

Jovović je apostrofirao problem koji se odnosi na dostupnost zvaničnih podataka u realnom vremenu, što onemogućava donošenje validnih zaključaka o prirodi i kretanju turističke potražnje u nacionalnim ekonomijama.

To, kako je saopšteno, naročito dobija na značaju kada se poslovanje odvija u kriznim vremenima i kada je potrebno brzo reagovanje.

„Shodno navedenom, neophodna je implementacija satelitskih računa u turizmu u okviru Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potrebno izraditi informacioni sistem za prijavu i odjavu turista E-Visitor, a u skladu sa pozitivnim iskustvima zemalja Evropske unije (EU).

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović naveo je da se treba čuvati nepromišljenih izjava, koji štete turističkoj destinaciji.

On je naglasio da su neutemeljene tvrdnje izrečene bez dokumentovanih pokazatelja o navodnim lošim rezultatima koje postiže crnogorski turizam.

“Kada špic ove sezone povežemo sa odličnom predsezonom, može se reći da imamo sasvim zadovoljavajuću sezonu. Drago mi je da smo ravnomjerno rasporedili turiste”, kazao je Đurović.

On je rekao da je ove godine sjever Crne Gore pokazao da ima nevjerovatan potencijal i da se mora raditi na razvijanju tih područja.

Kako je naveo Đurović, i Podgorica bilježi značajno veću posjetu.

On je istakao da se mora unaprijediti evidentiranje turista, vidljivost destinacije u svijetu, kapaciteti crnogorskih aerodroma, čistoća i riješiti problem buke na čemu moraju raditi lokalne samouprave.

“Apelujemo na sve predsjednike opština da se agilnije pozabave tim pitanjima, iznađu rješenja za izmještanje diskoteka i odrede “tihe zone””, naveo je Đurović.

On je dodao da se mora raditi na poboljšanju saobraćajne infrastrukture.

Predsjednik Opštine Ulcinj Omer Barjaktari kazao je da su fokusirani na dva prioriteta – naplatu lokalnih prihoda i unapređenje komunalnog reda.

On je rekao da je naplate boravišne takse 25 odsto veća, što pokazuje bolju turističku posjetu.

Barjaktari je apelovao da svi u Ulcinju registruju smještaj i turiste, jer je to investicija u grad, promociju turizma i preduslov dobre pripreme turističke sezone.

Prema njegovim riječima, Ulcinj će u narednih deset godina doživjeti investicioni bum.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO) Ana Tripković Marković kazala je da u Crnoj Gori boravi 142 hiljade turista.

To je, kako je ocijenila, u nepovoljnim geopolitičkim okolnostima jako dobar rezultat.

Tripković Marković je istakla da je rješavanje pitanja evidencije turista od krucijalnog značaja za razvoj turizma.

Ona je navela da posebnu pažnju treba posvetiti digitalnoj promociji destinacije koja iziskuje značajne finansijske izdatke.

Direktor Lokalne turističke organizacije Gzim Hajdinaga saopštio je da je Ulcinj trenutno najposjećeniji grad u Crnoj Gori.

“U Ulcinju je 22. jula boravilo 37 hiljada turista, od čega u hotelima 6,7 hiljada, 13,83 odsto manje nego rekordne 2019. Godine”, kazao je Hajdinaga.

On je naveo da taj broj treba pomnožiti sa tri, imajući u vidu lošu evidenciju turista i naplatu boravišne takse.

Veselin Luburić saopštio je da nacionalni parkovi Crne Gore bilježe impresivne rezutlate u svim segmentima.

“Prema podacima od petka, imamo 99 odsto više posjeta nego u uporednom periodu”, kazao je Luburić.

On je rekao da je sezona iznad očekivanja.

“Imamo veći broj gostiju iz zapadne Evrope, mnogo znači dolazak turista iz Izraela i Francuske, a krenućemo i u kampanju prema njemačkom tržištu”, rekao je Luburić.

Predsjednik Udruženja hotelijera Boris Marđonović kazao je da su pripremili inicijative koje će doprinijeti sistemskom razvoju turizma i biti upućene resornom ministarstvu i lokalnim samoupravama.

Navodi se da se one, između ostalog, odnose na vršenje inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti od buke.

Privrednici su tokom diskusije istakli važnost adekvatne valorizacije delte Bojane i Šaskog jezera, neophodnost pojednostavljenja procedura za rad turističkih agencija i usaglašavanja zakona koji regulišu njihovo poslovanje, kao i pojednostavljenja sezonskog zapošljavanja.

Na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva zaključeno je da nedostupnost zvaničnih podataka u realnom vremenu onemogućava donošenje validnih zaključaka o prirodi i kretanju turističke potražnje u nacionalnim ekonomijama.

“Neophodno je u potpunosti implementirati propise koji će suzbiti buku na otvorenom u blizini smještajnih kapaciteta, koja je konstantan problem”, jedan je od zaključaka sa sjednice.

Sa sjednice je poručeno da je sa pripremama budućih sezona potrebno da se krene već od kraja prethodnih.

Iz PKCG je saopšteno da su to aktivnosti kojima će se Odbor, u saradnji sa nadležnim institucijama, baviti u narednom periodu.

Navodi se da savremeni razvoj turizma karakteriše razvoj posebnih oblika turizma, koji su značajni za generisanje zaposlenosti, povećanje standarda stanovništva i uravnotežavanje regionalnog razvoja.

Vizija je, kako se dodaje, da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija.

Iz PKCG su naveli da je jedna od predloženih aktivnosti donošenje strateškog marketing plan Crne Gore, koji bi bio usmjeren na tri ključne smjernice i prioritete – emitivna tržišta, portfolio proizvoda i segmenti turista.

“Privlačenje više turista veće potrošačke moći je potrebno ostvariti povećanjem broja turista sa prioritetnih emitivnih tržišta, diverzifikacijom i inovacijom proizvoda i povećanjem broja dolazaka turista van glavne turističke sezone”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je neophodno povećati budžet za promociju Crne Gore i napraviti portfolio novih proizvoda, koji će privući dodatne ciljne segmente iz prioritetnih i dodatnih tržišta, prije svega, u periodu prije i posle sezone.

Jedna od predloženih aktivnosti odnosi se na osmišljavanje podsticajne mjere kojima će se privući gosti u periodu van glavne turističke sezone, budući da je u Crnoj Gori turizam i dalje izrazito sezonalna djelatnost.

Navodi se da je u prethodnom periodu turističkoj privredi na raspolaganju bilo više podsticajnih mjera u oblasti turizma, koje je potrebno dalje unapređivati, posebno u dijelu kreiranja linija za podršku organizovanom turističkom prometu.

Kako je saopšteno, potrebno je poboljšati avio dostupnost Crne Gore.

“U narednom periodu potrebno je raditi na uspostavljanju direktne avio-konekcije između Crne Gore i važnih emitivnih tržišta za sezonu 2023. U tom smislu potrebno je donijeti strategiju razvoja avio-saobraćaja u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da jedan od najvećih izazova za privredne subjekte koji se bave pružanjem usluga u turizmu i ugostiteljstvu predstavlja siva ekonomija.

“Potrebno je izraditi sveobuhvatnu analizu o neformalnom poslovanju preduzeća i preduzetnika sa procjenom njene agregatne veličine i distribucije po ključnim djelatnostima i regionima, u cilju unaprijeđenja svijesti o stvarnom obimu i uticaju sive ekonomije na preduzeća”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potrebno izraditi informacioni sistem za prijavu i odjavu turista E-Visitor, a u skladu sa pozitivnim iskustvima zemalja EU, pristupiti izradi nove strategije razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma, budući da je prethodna važila do 2014. godine.

Iz PKCG su rekli da su kod nadležnih institucija inicirali uvođenje kategorije stalni sezonski radnik.

Kako je saopšteno, potrebno je izmijeniti zakonodavni okvir tako da se omogući fleksibilnije angažovanje domaće radne snage, a posebno studenata i drugih segmenata radne snage za koje se utvrdi da postoji potencijal za angažovanje tokom trajanja sezone, kao i pojednostaviti proces zapošljavanje sezonskih radnika.

Navodi se da treba uvesti kategoriju “service charge” – naknada za uslugu, koja bi se obračunavala u određenom procentu na iznos fiskalnog računa.

Iz PKCG su rekli da bi se sredstva sa te pozije koristila isključivo za uvećanje zarade zaposlenih.

Kako su naveli, poslodavci bi imali pravo izbora da li žele da koriste tu opciju, a sve treba definisati kroz poseban poreski tretman i zakonodavni okvir da bi koristi imali i država i

zaposleni.

Navodi se da su potrebne velike investicije države i privatnog kapitala na planu poboljšanja infrastrukture i saobraćajne dostupnosti.

