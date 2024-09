Radulović: Morskim putem u Kotor došlo blizu 400 hiljada putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više od hiljadu brodova i jahti ove godine koristilo je usluge Luke Kotor koji su doveli blizu 400 hiljada putnika u našu zemlju, saopštio je ministar pomorstva, Filip Radulović.

On je poručio da su takve brojke još jedan pokazatelj važnosti morskih veza i za privredu i za turizam. Uspješna pomorska sezona potvrdila je da je naš dio obale Jadranskog mora privlačan i infrastrukturno spreman za sve veće interesovanje pomorskih kompanija.

“Ova brojka svjedoči o rastućem interesovanju turista za našu destinaciju, čime se dodatno potvrđuje njen atraktivni status na međunarodnoj sceni. Lijepa obala sa svojim čistim plažama i plavim morem ostavila je snažan utisak na posjetioce”, rekao je Radulović.

Od početka godine, Luka Kotor u okviru svoje djelatnosti opslužila je 311 putničkih brodova i 752 jahte. Ukupno registrovanih putnika koji su ovim putem došli u Kotor bilo je 391,8 hiljada.

Radulović je kazao da vjeruje da će i mjeseci pred nama, ukoliko vrijeme dozvoli, dati dobre rezultate.

“Očekujemo da će se ovaj trend nastaviti i tokom postsezone koja obećava da će biti uspješna. Crnogorska obala zahtijeva pažljivu valorizaciju jer samo odgovornim pristupom možemo osigurati održivi razvoj koji će očuvati ljepotu naše obale i pružiti ekonomske benefite primorskim opštinama”, zaključio je Radulović.

