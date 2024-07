Radović: Uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda važno za finansijski sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda je izuzetno važno za finansijski sistem i crnogorsku privredu, ocijenila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, i dodala da je vrhovna monetarna institucija spremna da pruži puni doprinos u okviru svojih nadležnosti.

Radović se danas sa potpredsjednikom Vlade za ekonomsku politiku i ministrom ekonomskog razvoja Nikom Gjeloshajem, šefom kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Remonom Zakarijom i generalnim direktorom međunarodne konsultantske kuće Crimson Capital, angažovane u projektu osnivanja Kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori, Majklom Goldom.

Na sastanku je razgovarano o osnivanju Kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori, regulatornom okviru i ulozi CBCG u ovom procesu.

“Sagovornici su se saglasili da je formiranje Kreditno-garantnog fonda značajan korak za crnogorsku ekonomiju, te da su domaće i međunarodne institucije uključene u proces osnivanja Fonda, veoma posvećene ovom projektu”, navodi se u saopštenju CBCG.

Radović je istakla da je CBCG spremna da pruži puni doprinos u okviru svojih nadležnosti, jer se kroz Kreditno-garantni fond može značajno podržati crnogorska privreda, a posebno njeni najranjiviji segmenti.

“Uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda je izuzetno važno za finansijski sistem i crnogorsku privredu, jer će na taj način biti omogućena dodatna podrška finansiranju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, start up-ova, žena i mladih u biznisu, čime se podstiče njihov dalji razvoj i prosperitet crnogorske ekonomije”, kazala je Radović.

Gjeloshaj je izrazio zadovoljstvo današnjim sastankom, istakavši da će Vlada sa ostalim nadležnim institucijama uraditi sve kako bi se došlo do najboljeg regulatornog okvira, usklađenog sa najvišim standardima i najboljim praksama.

“Paket podrške koji će kroz Kreditno-garantni fond i Razvojnu banku biti ponuđen pravnim licima u Crnoj Gori, a posebno mikro, malim i srednjim preduzećima, biće dodatni impuls podrške našoj ekonomiji”, kazao je Gjeloshaj.

Zakaria je naglasio da je cilj osnivanja Kreditno-garantnog fonda pružanje podrške preduzećima i preduzetnicima kojima je ograničen, odnosno otežan, pristup finansiranju kod komercijalnih banaka.

“Kreditno-garantni fond će targetirati potencijalne klijente koji nijesu u dovoljnoj mjeri obuhvaćeni finansiranjem, čime će se dodatno aktivirati potencijal u bankarskom sektoru, posebno prema mikro, malim i srednjim preduzećima”, kazao je Zakaria.

Gold je saopštio da cilj da se u Crnoj Gori kreira nezavisan, dugoročno održiv garantni fond, prema najboljim međunarodnim praksama.

Kreditno-garantni fond je institucija koja pruža garancije za kredite koje banke odobravaju mikro, malim i srednjim preduzećima, sa ciljem olakšavanja pristupa finansiranju za mikro i MSP koja imaju kvalitetne projekte i programe, ali im nedostaju sredstava za obezbjeđenje potrebnog kolaterala za klasično finansiranje.

Jedna od primarnih funkcija Kreditno-garantnog fonda uključuje i povećanje dostupnosti kredita, smanjenje rizika za finansijske insitucije i podršku ekonomskom razvoju.

