Radnim danima na Žabljaku oko 600 turista

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Radnim danima na Žabljaku je između 500 i 600 registrovanih turista, dok je tokom vikenda ta cifra mnogo veća, saopštila je direktorica lokalne Turističke organizacije (TO), Vanja Krgović Šarović.

Ona je u Jutarnjem trogramu TVCG kazala da su u TO Žabljak zadovoljni posjetom, posebno prethodne sedmice, kada su dobili prvi veći snijeg.

“Nijesmo zadovoljni činjenicom da i dalje imamo sivu ekonomiju, domaći su gosti i nažalost i dalje imamo trend neregistrovanja turista”, saopštila je Krgović Šarović.

Ona je dodala da je vikendima popunjenost kapaciteta dobra, prenosi portal RTCG.

“Radnim danima na Žabljaju imamo između 500 i 600 registrovanih turista, a tokom vikenda je ta cifra daleko veća, posebno kada je kolektivni smještaj u pitanju. U hotelima skoro da je sve popunjeno za dane vikenda. Glavni gosti su iz Crne Gore, potom iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rusije i Ukrajine”, navela je Krgović Šarović.

U borbi protiv sive ekonomije, kako je saopštila, inspekcija se ove godine nije dovoljno angažovala.

“To je negdje bilo i prećutno, jer smo do skoro imali jako lošu sezonu. Jedino rješenje ka kojem se ide jeste da se formira zajednička e-platforma za registraciju turista, to bi smanjilo sivu ekonomiju”, smatra je Krgović Šarović.

Ona je ocijenila i da Žabljaku fale veliki hoteli sa modernijom ponudom.

“Savremeni turisti su zahtjevni i žele aktivan odmor. Žabljaku fale spa-centri, saune, velike kongresne sale i u tom dijelu nemamo infrastrukturu”, poručila je Krgović Šarović.

Direktor ski-centra Kolašin, Bojan Medenica, je u Jutarnjem programu TVCG saopštio da su od početka sezone prodali sedam hiljada ski-pasova i dodao da je odgađanje početka školske godine pozitivno uticalo na posjetu tom skijalištu.

“Mogu reći da je odluka Vlade da produži raspust umnogome doprinijela tome da se poveća posjećenost ski-centru Kolašin 1600. Mi smo od otvaranja skijaške sezone, 21. januara, do danas, prodali oko sedam hiljada ski-pasova”, kazao je Medenica.

Ako se aktuelni trendovi posjećenosti ski-centru nastave, Medenica očekuje da ovogodišnja sezona može biti na nivou one iz prošle godine.

