Radnicima Metalca uplaćeno 430 hiljada EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Novi vlasnik nikšićkog Metalca, Centar za reciklažu, uplatio je radnicima koji od marta protestuju u krugu fabrike, 430 hiljada EUR.

Predstavnik radnika Radisav Bulatović kazao je Vijestima da su postigli dogovor s novim vlasnikom, koji im je isplatio 430 hiljada EUR, iako nije bio u obavezi da to uradi.

„Od tog novca smo se naplatili mi koji smo svakodnevno bili u fabričkom krugu pola godine i čuvali imovinu od otuđenja ili uništenja”, rekao je Bulatović.

On je podsjetio da je prije tri mjeseca 39 radnika koji su imali rješenje za stalno dobilo otpremnine od po 3,15 hiljada EUR i povezan im je radni staž za šest mjeseci.

Bulatović je saopštio da su se s novim vlasnicima Zdravkom Kosanovićem i Nenadom Bajovićem dogovorili da, kada pokrenu fabriku, svima koji budu zainteresovani da opet rade u Metalcu bude pružena ta mogućnost.

Kosanović je kazao da nijesu bili u obavezi da radnicima isplate novac i ispravljaju greške prethodnih uprava, ali da je riječ je o njihovim sugrađanima i da su željeli da se prekine njihova višemjesečna agonija.

„Zainteresovana dva investitora, od kojih je jedan bio iz Kine, su odustali, ali mi nećemo odustati od Metalca, niti ćemo imovinu izrezati i uništiti. Imamo planove i vidjećemo šta će od njih biti realizovano. Namjera nam je da fabrika bude na ponos grada i da počne s radom”, rekao je Kosanović.

Češka kompanija Termochem kupila je imovinu Metalca iz stečaja 2016. godine, a proizvodnju je obustavila krajem 2019. godine, od kada su radnici bez posla i primanja. Termochem radnicima na ime zaostalih plata i povezivanja radnog staža duguje oko 1,3 miliona EUR.

U Metalac je u oktobru prošle godine uveden stečaj, a češka kompanija je imovinu prepisala na drugu firmu koju je prodala nikšićkom Centru za reciklažu. Oko 110 zaposlenih ostalo je evidentirano u Metalcu Termohem koji nema imovinu, pa samim tim radnici iz stečajne mase ne mogu naplatiti potraživanja.

Opština je za 77 radnika u aprilu uplatila pomoć od po 400 EUR i obezbijedila im advokatski tim s ciljem da se provjeri dokumentacija fabrike. Kosanović je u junu kazao da su, “kao znak dobre volje”, raspoloženi da radnicima uplate 400 hiljada EUR, ali da će od te ponude, ako se situacija ne riješi, odustati.

Radnici, prema riječima Bulatovića, u početku ponudu nijesu prihvatili jer su očekivali da će im država pomoći da dobiju sav novac koji im prethodni vlasnik duguje.

