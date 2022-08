Radnici Željezare čekaju odgovor Davidovića na krovu fabrike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici nikšićke Željezare zahtijevaju od biznismena Miodraga Davidovića da se do 18 sati izjasni da li preuzima fabriku, a odgovor će čekati na krovu Željezare.

Davidović je ranije saopštio da rok od 72 časa, koliko su tražili turski investitori, ističe danas poslijepodne.

Kako prenosi portal RTCG, predstavik radnika Ivan Vujović rekao je da su imali informaciju da je sastanak održan u 14 sati.

“Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa gospodinom Davidovićem, međutim, nijesmo bili u mogućnosti, a u medijima smo vidjeli izjavu da se još nije dogovorio i da pregovore nastavlja 22. avgusta, a imali smo izjavu premijera da je država ispunila sve što je Davidović tražio”, kazao je Vujović.

Radnici traže od Davidovića da se do 18 sati izjasni da li preuzima Željezaru.

“Mi više nećemo da čekamo, više nikome ne vjerujemo”, poručio je Vujović.

On je podsjetio da je Davidović ranije kazao da će do 3. avgusta preuzeti fabriku.

“Mi 1. septembra ostajemo bez posla, a to nećemo dozvoliti. Ako Davidović nije sposoban da preuzme fabriku, pozivamo državu da to učini, jer mislimo da ovdje ima kadra da željezaru digne na noge”, rekao je Vujović.

