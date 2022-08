Putnici da se informišu o stanju na putevima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Podgorica pozvao je sve putnike koji danas imaju odlazni let, da se u kontinuitetu informišu o stanju na putevima u Crnoj Gori.

“Povod ovog apela je najava moguće blokade saobraćajnice u Zeti bez najavljenog termina”, navodi se u saopštenju Aerodroma Crne Gore.

Građani Zete danas će blokirati saobraćajnice na toj teritoriji, shodno dešavanjima u Skupštini, gdje je na dnevnom redu predlog izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS