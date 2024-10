Prvi put poslije pet godina opslužen milioniti putnik na Aerodromu Tivat

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Djevojčica Bejli iz Engleske je milionita ovogodišnja putnica Aerodroma Tivat, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Iz ACG je saopšteno da je ona sa roditeljima, nakon odmora u Herceg Novom, krenula ka svojoj kući letom avio-kompanije easyJet iz Tivta za London.

Inače, ovo je prvi put od 2019. godine da je na tivatskom aerodromu opsluženo milion putnika, a tu vijest našim turistima saopštili su predsjednica Odbora direktora, Jelena Maraš i izvršni direktor, Roko Tolić.

Tolić je rekao da u ime Aerodroma Crne Gore izražava veliko zadovoljstvo što nakon pet dugih godina ponovo imamo milionitog putnika u Tivtu.

“Takođe, indikativno je što je upravo riječ o putnici na letu jednog od naših strateških partnera – easyJet. Ova kompanija u Tivtu ostvaruje organski, sistematski rast”, poručio je Tolić.

Inače, easyJet je tokom ove ljetnje sezone u Tivtu ostvario rast od 80 odsto u odnosu na prošlu godinu. Zaključno sa krajem oktobra, prevešće 133 hiljade putnika.

Ova avio-kompanija povezuje Tivat sa aerodromima London Getvik, London Luton, Berlin, Mančester, tokom čitave IATA ljetnje sezone, sa Ženevom od kraja aprila do kraja oktobra i Bristolom od kraja juna do kraja septembra.

“Dakle, nakon što je easyJet ove godine ostvario rast od 80 odsto, prema najavama za narednu ljetnju sezonu slijedi dodatni rast od 30 odsto, što je u brojkama oko 174 hiljade putnika”, objasnio je Tolić.

On je najavio da sa velikim optimizmom planiraju učešće na međunarodnoj vazduhoplovnoj konferenciji Routes koja se narednih dana održava u Bahreinu.

“Očekuju nas pregovori sa velikim brojem avio-kompanija i vjerujem da ćemo se vratiti sa još dobrih vjesti”, zaključio je Tolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS