Program ekonomskog državljanstva biće postepeno ukinut

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi se u izvještaju Evropske komisije.

U pitanju je izvještaj EK o procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji utiču na unutrašnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti, koji je objavljen na sajtu Savjeta EU, prenosi portal RTCG.

“Šeme davanja državljanstva investitorima u trećim zemljama sa bezviznim pristupom EU porasle su posljednjih godina. Što se tiče zemalja kandidata bez viza u susjedstvu EU, Crna Gora trenutno vodi šemu državljanstva investitorima koja će se postepeno ukidati zbog zabrinutosti EU, Sjeverna Makedonija sve više daje državljanstvo investitorima, a Albanija je najavila planove za uspostavljanje šeme državljanstva investitorima”, navodi se u izvještaju Evropske komisije.

Programi državljanstva i boravka za investitore stvaraju, kako se dodaje, niz rizika za države članice i za EU u cjelini: posebno, rizike po bezbjednost, uključujući mogućnost infiltracije kriminalnih grupa, kao i rizike od pranja novca, korupcije i utaje poreza.

“Takođe, postoji zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i upravljanja šemama. I programi državljanstva i boravka bili su pod pažnjom javnosti nakon navoda o zloupotrebi i korupciji koja je sa njima povezana u nekim državama članicama. Nadalje, postupak skrininga kandidata može se prepustiti privatnim kompanijama, gdje postoji trajni rizik od sukoba interesa i korupcije”, piše u izvještaju.

U redovnom godišnjem izvještaju o Crnoj Gori iz oktobra Evropska komisija naglasila je da program ekonomskog državljanstva treba prekinuti, jer ta šema predstavlja rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i infiltracija organizovanog kriminala.

