Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi danas je prodato 7,5 odsto akcija Lovćen banke za 1,74 miliona EUR.

Prema informacijama agencije Mina-business, prodato je ukupno 3,16 hiljada akcija Lovćen banke.

Cijena akcije iznosila je 550 EUR.

Prema podacima Centralno klirinško depozitarnog društva, Aleksandra Popović, Andrej Perović, Katarina Perović, Vinko Nikić, Mirjana Perović, Jovana Popović, Nenad Radulović, Miljan Mališ, Ljubiša Mitrović, Norah Licet Becerra Farfan i Draško Trninić vlasnici su 25,54 odsto akcija.

Njemački DEG Deutsche Investions-und entwicklungsgesellschaft mbH posjeduje 25,14 odsto akcija, Zetagradnja 22,48 odsto, a Božidar Vušurović 11,3 odsto.

Vlasnik 8,65 odsto dionica je Incofin Cvso, Gavrila Luka Nikčević ima 5,5 odsto, a Ivana Tatar nešto više od jedan odsto akcija.

