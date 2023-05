Oprezno trgovanje na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi pali, jer su ulagači zabrinuti zbog slabljenja potrošnje, glavnog pokretača ekonomije, i neizvjesnosti u vezi sa pregovorima o povećanju državnog zaduživanja.

Dow Jones oslabio je 1,01 odsto na 33.012 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,64 odsto na 4.109 poena, a Nasdaq indeks 0,18 odsto na 12.343 boda.

Niz podataka koji ukazuju na usporavanje rasta američke ekonomije nastavljen je u utorak podacima o potrošnji. Promet u maloprodaji u aprilu je porastao 0,4 odsto, znatno manje nego što su analitičari u anketi Reutersa očekivali, prenosi SEEbiz.

Na slabost potrošnje upozorio je i trgovački lanac Home Depot, koji je u proteklom kvartalu ostvario slabije poslovne rezultate nego što se očekivalo i smanjio procjene zarade za cijelu ovu godinu.

Rast najveće svjetske ekonomije postepeno usporava, nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) drastično povećala kamatne stope kako bi suzbila inflaciju. No, pitanje je koliko će se dugo još inflacija zadržati na povišenim vrijednostima.

Ulagači se nadaju da će narednih mjeseci inflacioni pritisci značajno popustiti, što bi krajem godine omogućilo Fed-u da počne da smanjuje kamatne stope.

No, zvaničnici Fed-a poručuju da će inflacija još neko vrijeme ostati povišena i da do smanjenja kamata neće doći tako skoro. Neki čak poručuju da bi moglo doći i do dodatnog povećanja kamata.

Ulagači su oprezni i zbog neizvjesnost u vezi sa pregovorima između demokrata i republikanaca o povećanju gornje granice državnog zaduživanja. Ako se do 1. juna u Kongresu ne postigne dogovor, savezne vlasti neće moći da finansiraju rad dijela državnih institucija.

I na evropskim berzama cijene dionica su blago pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,34 odsto na 7.751 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,12 odsto na 15.897 poena, a pariski CAC 0,16 odsto na 7.406 bodova.

