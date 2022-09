Prioritet vraćanje trajekt linije Bar – Bari tokom cijele godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vraćanje trajekt linije Bar-Bari od najvećeg je značaja kako za Bar i cijelu Crnu Goru, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i dodao da je strateško opredjeljenje tog Vladinog resora da se to što prije i realizuje.

Đurović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, ocijenio da je linija koja je godinama povezivala Crnu Goru i Italiju omogućavala Opštini Bar i ostatku države intenzivnu ekonomsku saradnju i dolazak turista iz Italije tokom cijele godine.

“Nemarom i neodgovornošću tadašnje vlade linija je ugašena a brod, iako je mogao još ploviti, poslat je na rezanje. Premijer Dritan Abazović je već započeo razgovore na tu temu sa predsjednikom kompanije Morfimare, Luiđijem Morfinijem, ukazujući na značaj da se saobraćanje na ovoj liniji obavlja tokom cijele godine”, poručio je Đurović.

On je dodao da će Ministarstvo učiniti sve da se intenzivno uključi u pregovore, kako bi se pronašlo rješenje i vratila cjelogodišnja linija, a sve u cilju da se podstakne ekonomski razvoj i turizam barske regije, a na taj način ojača i ekonomija cijele države.

