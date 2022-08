Prioritet da bude povećanje materijalnih davanja i uvođenje socijalnih penzija

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Povećanje iznosa materijalnih davanja i uvođenje socijalnih penzija mora biti prioritet, smatra poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Kako je saopšteno iz SD-a, Mugoša se na Međunarodni dan siromašnih osvrnuo na stanje u Crnoj Gori.

“Stopa rizika od siromaštva u Crnoj Gori iznosi 22,6 odsto. Posmatrano prema starosti, lica mlađa od 18 godina, najviše su bila izložena riziku od siromaštva (32,6 odsto), kao i lica starosti od 18 do 24 godine (25,2 odsto)”, napisao je Mugoša na Tviteru /Twitter/.

On je podsjetio na studiju UNDP-a koja je pokazala da svega oko deset odsto novca iz sadašnjeg sistema crnogorske socijalne zaštite dobiju materijalno ugroženi – siromašni građani.

“Povećanje iznosa materijalnih davanja i uvođenje socijalnih penzija uz neophodnu reformu sistema socijalne zaštite, za što se zalažem, mora biti prioritet”, kazao je Mugoša.

