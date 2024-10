Prilike za jačanje saradnje u brojnim oblastima

Podgorica, Atina, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Grčka mogu pospješiti saradnju na poljima poljoprivrede sa finalnom proizvodnjom, održive životne sredine i investicija u projekte kapitalne infrastrukture, a prilike postoje i u turizmu, energetici i IT sektoru, ocijenjeno je na poslovnom forumu privrednika.

Poslovni forum i bilateralne razgovore privrednika, koji su održani u srijedu u Atini, organizovale su privredne komore Crne Gore i Atine, u saradnji sa Agencijom za promociju izvoza Grčke i podršku investicijama (Enterprise Greece), kao i Agencijom za investicije Crne Gore.

Iz Privredne komore (PKCG) je saopšteno da je skup organizovan kako bi se doprinijelo unapređenju ekonomskih odnosa dvije zemlje, a privrednici upoznali sa poslovnim prilikama i mogućnostima za investicije.

Tokom foruma su potpisani memorandumi o razumijevanju komora, kao i o saradnji agencija za investicije dvije zemlje. Takođe, nakon foruma, potpisan je memorandum o saradnji privrednih komora Crne Gore i Pireja.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, istakla je tradicionalno dobru saradnju privreda dvije države, te odlične odnose dvije komore, kako na bilateralnom nivou, tako i pod okriljem zajedničkog djelovanja unutar internacionalnih komorskih aktivnosti.

„Zato posebno želim da istaknem da postoji ne samo novi prostor za unapređenje ekonomskih odnosa, već je to obogaćeno iskrenom voljom i namjerom naših privrednih asocijacija, kompanija i samih privrednika“, kazala je Drakić.

Predsjednica Privredne komore Atine, Sofia Kounenaki Efraimoglou, saopštila je da se forumom i potpisivanjem memoranduma obilježava početak novog poglavlja u ekonomskim i trgovinskim odnosima dvije zemlje, zasnovanog na uzajamnom poverenju, saradnji i zajedničkoj ambiciji da se podstakne održiv rast.

Prema njenim riječima, Grčka i Crna Gora, uprkos razlikama u veličini i ekonomskoj strukturi, ujedinjene su snažnom posvećenošću unapređenju trgovine, investicija i inovacija.

„Povezani smo ne samo blizinom, već i zajedničkim težnjama ka regionalnoj stabilnosti i prosperitetu. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju označava našu zajedničku volju da ojačamo te veze i stvorimo dinamično, uzajamno korisno partnerstvo“, rekla je Kounenaki Efraimoglou.

Predsjednik Enterprise Greece i sekretar Ministarstva vanjskih poslova Grčke, Dimitrios Skalkos, kazao je da nacionalni Fond za oporavak i otpornost, Grčka 2.0, ima cilj da promoviše privatne investicije u oblasti zelene i digitalne tranzicije, kao i inovacija.

„Dajemo prioritet direktnim investicijama u oblasti prerade hrane, turizma i ekoloških tehnologija. Grčke kompanije su pokazale izuzetne kvalitete i posvećenost izvrsnosti u mnogim sektorima. Posjeduju snažno znanje i iskustvo u sektoru građevinarstva i infrastrukture, te stoga postoje velike mogućnosti za njihovo uspješno učešće u realizaciji projekata u Crnoj Gori“, kazao je Skalkos.

Direktorica Agencije za investicije, Snežana Đurović, podsjetila je da je Crna Gora zemlja sa ogromnim potencijalom, gdje je turizam samo jedan od brojnih sektora koji su spremni za investicije, uz energetiku iz obnovljivih izvora, informacione tehnologije, poljoprivredu i razvoj infrastrukture.

Kako je navela, to su sve oblasti u kojima Crna Gora traži partnerstva i inovacije.

„Jedan od ključnih faktora koji Crnu Goru čini privlačnom investicionom destinacijom je njena posvećenost održivom razvoju. Postigli smo veliki napredak u razvoju sektora obnovljive energije, posebno sa investicijama u hidroenergiju, vetroelektrane i solarnu energiju. Ovi napori ne samo da doprinose globalnoj borbi protiv klimatskih promena, već stvaraju i nove poslovne prilike za investitore. Naša strateška lokacija duž Jadranskog mora, u kombinaciji sa modernom infrastrukturom, čini Crnu Goru kapijom ka evropskom tržištu i šire“, kazala je Đurović.

Forum je organizovan u okviru Evropske mreže preduzetništva (EEN), što je omogućilo brojne B2B sastanke između privrednika iz Crne Gore i Grčke.

„Ovi sastanci bili su dobra prilika za uspostavljanje važnih poslovnih kontakata i razmjenu ideja, čime se dodatno osnažuje saradnja između dvije zemlje“, zaključuje se u saopštenju.

