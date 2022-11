Prikupljaju ponude za obezbjeđivanje kreditnih sredstava za otkup elektroprenosne infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za obezbjeđivanje kreditnih sredstava od finansijskih institucija za otkup elektroprenosne infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom auto-puta Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo.

U javnom pozivu se navodi da je ukupan iznos sredstava za realizaciju projekta otkupa 20 miliona EUR.

Za dodatne informacije, u vezi sa detaljnim kriterijumima javnog poziva, zainteresovane finansijske institucije se mogu obratiti putem e-mail adrese: [email protected] ili putem kontakt telefona, u periodu od sedam sati do 15 sati, svakog radnog dana, na 020/407-608 i 020/407-692.

Iz CGES-a su napomenuli da ponude mogu, osim samostalnih finansijskih institucija, dostaviti i konzorcijumi.

“Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 22. novembar do deset sati, kada će se i obaviti njihovo otvaranje u prostorijama CGES-a, ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18, sala za sastanke na drugom spratu”, dodaje se u pozivu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS