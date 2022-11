Prigušene geopolitičke tenzije spustile cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima na 91 USD, zbog popuštanja geopolitičkih tenzija i širenja zaraze covid-19 u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslije podna bila niža 1,48 USD i iznosila je 91,38 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,71 USD nižoj cijeni od 83,88 USD.

Tržište se fokusiralo na pad projektila na teritoriju Poljske, članice NATO-a, u kojem su poginule dvije osobe, prenosi Hina.

Tenzije su se smanjile nakon što su Poljska i NATO u srijedu rekli da je projektil vjerovatno zalutao i da ga je ispalila ukrajinska protivvazdušna odbrana, a ne Rusija, umanjujući strah da će se rusko-ukrajinski rat preliti preko granice.

“Čini se da ne svjedočimo trenutnoj eskalaciji Rusa i to je u osnovi uklonilo neke kratkoročne rizike u snabdijevanju”, rekao je Edward Moya iz OANDA-e.

Tržište koči i zabrinutost zbog slabe potražnje u Kini nakon povećanja broja ljudi zaraženih virusom covid-19.

Iako je broj slučajeva covid-19 u Kini mali u poređenju sa ostatkom svijeta, Peking održava strogu politiku gašenja novih epidemija prije nego što se prošire, smanjujući potražnju za gorivom.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je posebno objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u srijedu porasla 56 centi na 91,72 USD.

