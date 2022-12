Pretrpjeli veliku finansijsku štetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorska kompanija Barska plovidba pretrpjela je veliku finansijsku štetu jer je jedan od njena dva trgovačka broda bio osam dana prinudno zaustavljen u Kanadi, pišu Vijesti.

Šteta je samo na osnovu izgubljenih dnevnih najamnina koje bi, da je brod Budva redovno plovio, plaćao njegov unajmitelj, iznosi najmanje 160 hiljada EUR na što treba dodati i druge troškove u vezi sa neplaniranim zadržavanjem broda, otklanjanje nedostataka, kašnjenja isporuke tereta, saznaju Vijesti nezvanično.

Brod je u petak isplovio iz kanadske luke Vankuver i uputio se ka odredištu – luci Ningde u sjeveroistočnoj Kini.

Budvu je od 7. do 15. decembra zadržala u Vankuveru inspekcija kanadskih pomorskih vlasti koje su pronašle 31 nedostatak, zbog kojih mu nijesu dozvolile da nastavi plovidbu do otklanjanja konstatovanih nepravilnosti i nedostatka.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, veći dio konstatovanih nedostataka odnosi se na tehničko stanje broda i djelova njegove opreme, ali i manjkavosti u opremi za spasavanje ili u poštovanju procedura za sigurnost na moru i u lukama. Naknadno su pored 31 odmah konstatovane nepravilnosti, kanadski PSC inspektori pronašli još dva nedostatka, pa se konačni broj nepravilnosti popeo na 33.

Ovo je, imajući u vidu činjenicu da je Budva brod koji je star samo osam godina i da je tek sada u drugoj polovini petogodišnjeg trajanja svoje prvi put 2019. godine obnovljene klase, izuzetno loš i zabrinjavajući podatak.

Iz menadžmenta Barske plovidba, koja je većinski u državnom vlasništvu, ni nakon dva dana nijesu odgovorili na pitanja Vijesti u vezi sa neplaniranim zadržavanjem njihovog broda u Vankuveru. Brod je dio tereta trebalo da iskrca u Vankuver, a ostatak u Kinu, pa je neplanirano zadržavanje stvorilo dodatne probleme i troškove unajmitelju danskoj kompaniji Norden, a što će se na kraju opet preliti na vlasnika broda – kompaniju Barska plovidba.

Naime, ugovori o vremenskom najmu brodova pod kakvim je i Budva angažovana za Norden vrlo su precizni u tome da li je vlasnik/operater broda ili unajmitelj za što odgovoran, tako da je neplanirano zadržavanje broda zbog njegovih tehničkih i nedostataka koji se mogu pripisati neodgovornosti posade, u konačnom, prouzrokuje direktnu finansijsku štetu za vlasnika/operatera.

Dok traju takve okolnosti kao što ih je Budva imala u Vankuveru, brod je u takozvanom off hire /van najma/ statusu koji se računa u satima, pa je Barska plovidba tokom svakog sata stajanja Budve u Kanadi gubila preko 800 EUR najma od Nordena.

Vijesti su informacije o nedostacima broda dobile od izvora bliskih poslovodstvu Barske plovidbe.

Na sajtu Ministarstva transporta Kanade pod kojim je i PSC inspekcija u toj državi, nema još objavljenih podataka o trgovačkim brodovima koji su u kanadskim lukama zadržani zbog konstatovanih nedostataka ovog mjeseca, a među kojima je i Budva.

